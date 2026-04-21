Patientez jusqu’en 2028 pour le capteur 200 mégapixels sur iPhone

Alors qu’Apple reste prudente sur la course aux mégapixels, les rumeurs évoquent encore une fois un tournant majeur avec un capteur 200 MP attendu sur un iPhone mais pas avant 2028.

L’iPhone (Pro) de 2028 pourrait embarquer un capteur photo de 200 mégapixels

Alors que les iPhone actuels plafonnent à 48 mégapixels sur leur capteur principal, des rumeurs convergentes pointent vers un bond spectaculaire à 200 mégapixels pour un modèle attendu en 2028. Sûrement le modèle Pro dans un premier temps bien évidemment.



C’est le leaker chinois Digital Chat Station, actif sur Weibo, qui avait le premier évoqué ce projet en mai 2025. Depuis, les informations se sont accumulées sans vraiment s’accorder sur la date de lancement : 2027 ou 2028 ? Morgan Stanley avait tranché plus tôt cette année en faveur de 2028, et Digital Chat Station vient de confirmer cette fenêtre dans une réponse à ses abonnés, précisant que 2028 lui semblait “le plus probable”. Le même leaker indique que Samsung serait le fabricant privilégié pour ce module, bien que Sony chercherait également à décrocher des commandes.

Plus important que le chiffre brut, c’est l’approche technique qu’Apple envisagerait pour accompagner cette montée en résolution. Multiplier les mégapixels sans agrandir le capteur revient à entasser davantage de photorécepteurs dans le même espace, ce qui dégrade inévitablement la qualité en basse lumière en raison du bruit numérique. Apple aurait anticipé ce problème en optant pour un capteur physiquement plus grand : les rumeurs évoquent un format de 1/1,12 pouce, soit une surface d’environ 93 mm², contre 71,5 mm² pour l’iPhone 17 Pro et Pro Max. L’écart est substantiel.



Autre détail stratégique : ce capteur 200 mégapixels ne serait pas destiné à l’objectif principal, mais au téléobjectif. Ce choix n’est pas anodin. Le téléobjectif sert essentiellement aux prises de vue en extérieur, dans des conditions lumineuses généralement plus favorables, là où le bruit numérique pose moins de problèmes. Apple pourrait ainsi tirer parti de la haute résolution pour offrir un zoom numérique de qualité inédite, sans compromettre les performances en intérieur ou de nuit.



Si ces informations se confirment, l’iPhone (Pro) de 2028 représenterait une évolution majeure dans l’histoire de la photo mobile chez Apple, deux ans après des améliorations qui devraient elles aussi se révéler significatives avec les générations intermédiaires.