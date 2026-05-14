iPhone 17 Pro : Apple propose la recharge la plus complète du marché

Selon des tests réalisés par CNET, le nouveau smartphone d’Apple offrirait aujourd’hui la meilleure expérience de recharge globale du marché, grâce à un équilibre réussi entre vitesse, efficacité et maîtrise de la chauffe.

L'iPhone 17 Pro propose le combo ultime entre recharge rapide et qualitatve

Alors que les constructeurs Android dominent habituellement les discussions autour de la recharge ultra-rapide, Apple vient de créer la surprise. Selon des tests réalisés par les laboratoires de CNET sur 33 smartphones récents, l’iPhone 17 Pro serait actuellement le smartphone offrant la meilleure vitesse de recharge globale, en prenant en compte à la fois la recharge filaire, la recharge sans fil et la qualité de recharge.

Une stratégie différente des marques Android

Depuis plusieurs années, des marques comme Xiaomi, Realme ou Huawei misent sur des puissances de charge extrêmes allant jusqu’à 100W, 200W voire 240W. Certains modèles peuvent ainsi récupérer une batterie complète en moins de 15 minutes.

Apple, de son côté, a longtemps privilégié une approche plus prudente afin de préserver la batterie et limiter la chauffe. Pourtant, avec la génération iPhone 17 Pro, la marque semble avoir trouvé un équilibre particulièrement efficace entre vitesse, stabilité thermique et recharge sans fil optimisée.

Des résultats impressionnants en conditions réelles

Les tests réalisés par CNET ne se concentraient pas uniquement sur la puissance maximale théorique affichée par les constructeurs. Le laboratoire a surtout analysé un usage concret : combien de batterie un téléphone peut récupérer en 30 minutes lorsqu’il démarre avec seulement 10 % d’autonomie restante, sans sacrifier la qualité de rechargement.

Dans cet exercice, l’iPhone 17 Pro a obtenu le meilleur score global parmi les 33 modèles testés. Apple aurait également placé quatre appareils dans le top 5 des meilleures performances en recharge sans fil.

Une recharge MagSafe au top

L’un des éléments clés de cette progression vient de l’évolution du système MagSafe. Les nouveaux iPhone 17 Pro prennent désormais en charge la norme Qi2.2 avec une recharge sans fil pouvant atteindre 25W dans certaines conditions.

Apple bénéficie aussi d’un avantage technique important : l’alignement magnétique extrêmement précis du MagSafe. Cette précision permet de limiter les pertes d’énergie et d’améliorer l’efficacité globale de la recharge sans fil.

Une batterie plus endurante malgré la vitesse

Apple ne semble pas avoir sacrifié l’autonomie pour obtenir ces meilleures performances. Les iPhone 17 Pro afficheraient également des gains importants en endurance grâce à une batterie plus grande et un nouveau système de refroidissement interne utilisant une chambre à vapeur.

Selon Apple, l’iPhone 17 Pro peut atteindre jusqu’à 50 % de batterie en seulement 20 minutes avec un adaptateur compatible.

Apple doit encore progresser

Pendant longtemps, Apple était régulièrement critiqué pour ses vitesses de charge jugées en retard face à Android. Cette nouvelle génération montre toutefois un changement de direction plus discret mais potentiellement plus intelligent.

Au lieu de chercher le chiffre marketing le plus élevé, Apple semble avoir optimisé l’expérience réelle : moins de chauffe, meilleure stabilité et efficacité supérieure au quotidien. On attend malgré tout une vitesse de recharge encore plus rapide sur les années à venir.