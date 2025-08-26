La recharge inversée sans fil pourrait échapper aux iPhone 17 Pro

Alors que les smartphones Android profitent depuis plusieurs années de la recharge inversée sans fil, cette fonctionnalité tant attendue sur iPhone pourrait finalement ne jamais voir le jour. Une récente révélation concernant le Pixel 10 de Google jette un doute sur les chances de voir cette technologie débarquer sur les futurs iPhone 17 Pro.

Un abandon révélateur chez Google

Google vient de créer la surprise en retirant la fonction "Battery Share" de sa nouvelle série Pixel 10, une fonctionnalité pourtant présente depuis le Pixel 5 en 2020. Cette décision, loin d'être anodine, révèle une incompatibilité technique majeure avec la norme Qi2. Selon les explications de Google, les aimants nécessaires au standard Qi2 créent "une limitation physique pour le chargement inversé sans fil".

Cette révélation est particulièrement significative car la norme Qi2 s'inspire directement de la technologie MagSafe d'Apple. En rendant cette technologie magnétique accessible au Wireless Power Consortium, Apple a facilité son adoption industrie, mais cela pourrait paradoxalement l'empêcher d'implémenter la recharge inversée sur ses propres appareils.

Les implications pour l'écosystème Apple

Cette contrainte technique explique peut-être pourquoi Apple n'a jamais intégré la recharge inversée sans fil malgré son utilité évidente. Pouvoir recharger ses AirPods ou son Apple Watch directement via son iPhone représenterait un atout considérable, particulièrement dans les situations nomades où chaque câble compte. Notez tout de même que l'iPhone peut recharger un autre iPhone ou un Android via un câble USB-C.

L'ironie de la situation ne manque pas de sel : en démocratisant sa technologie MagSafe via Qi2, Apple pourrait s'être privé d'une fonctionnalité que ses concurrents exploitaient déjà. Si cette hypothèse se confirme, les futurs iPhone 17 Pro pourraient bien faire l'impasse sur cette fonction, privilégiant la compatibilité magnétique à la polyvalence énergétique.



Cependant, il est possible qu'Apple ait trouvé une parade et que la recharge sans fil inversée soit tout de même disponible comme l'indiquent les dernières rumeurs. Réponse dans quelques jours !



