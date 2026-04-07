Comment fonctionne la chambre à vapeur de l’iPhone 17 Pro

Pour la première fois, l’iPhone 17 Pro intègre une chambre à vapeur, une technologie qui améliore nettement la dissipation de la chaleur. Apple l’a d’ailleurs mise en avant lors de son keynote, preuve qu’il s’agit d’une vraie évolution. Mais concrètement, comment ça fonctionne ?

Comment fonctionne le refroidissement de l’iPhone 17 Pro ?

Plusieurs mois après sa sortie, l’iPhone 17 Pro fait encore parler de lui. Un tweet de @Gaurab explique avec clarté comment Apple refroidit son téléphone grâce à une chambre à vapeur. Le principe est aussi simple qu’élégant : une infime quantité d’eau est enfermée dans une chambre métallique sous vide. Lorsque la puce chauffe, cette eau se vaporise, emporte la chaleur avec elle, puis se condense et recommence le cycle. Sans ventilateur. Sans pompe. En silence.



Maintenue sous vide partiel, l’eau bout à une température bien inférieure à 100 °C : c’est tout le principe de cette conception. Lorsque la puce chauffe, le liquide se vaporise, diffuse la chaleur à travers une enveloppe en cuivre d’environ 40 mm, puis se condense. Il revient ensuite vers sa zone d’origine par capillarité, grâce à une structure poreuse en cuivre, obtenue par frittage à haute température dans un environnement contrôlé.



Résultat concret après plusieurs mois d’usage : l’iPhone 17 Pro chauffe nettement moins. Même lors de longues sessions de jeu sur le reboot de Tomb Raider ou de lecture vidéo, l’appareil reste frais et maintient ses performances sans ralentir. Ce n'est toujours pas parfait mais une majorité d'utilisateurs reconnaissent les progrès en comparaison avec la génération précédente.

La technologie n’est pas nouvelle. Samsung l’intégrait déjà dans ses Galaxy dès 2019. Ce qu’Apple a apporté, c’est une robustesse accrue avec une chambre à vapeur qui résiste aux chocs du quotidien sans risque de fuite. Le tweet de @Gaurab, accompagné d’un GIF illustrant le cycle de la vapeur, rappelle pourquoi cette amélioration compte vraiment. Discrète, invisible, efficace, c’est précisément ce type de progrès que les utilisateurs remarquent le plus, non pas à l’achat, mais des mois après.

Au global, l’iPhone 17 Pro est un véritable succès depuis sa sortie en septembre 2025. Malgré l’absence d’un coloris noir, son design inédit, sa teinte Orange Cosmic et l’ensemble de ses autres qualités en font un iPhone particulièrement complet et réussi.