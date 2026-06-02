Apple a résolu le souci de charnière de l'iPhone Ultra, des prototypes envoyés aux opérateurs

Le projet d’iPhone pliable (surnommé iPhone Ultra ou iPhone Fold) franchit une étape majeure. Selon le leaker Fixed Focus Digital, Apple a déjà expédié des prototypes fonctionnels aux opérateurs du monde entier pour tests réseau et certification. La charnière innovante en métal liquide serait enfin complètement terminée et résoudrait les problèmes de durabilité rencontrés précédemment.

Charnière en métal liquide : la clé de la durabilité

Le métal liquide (alliage amorphe) offre une résistance exceptionnelle :

Meilleur rapport résistance/poids

Résistance supérieure à la corrosion et à l’usure

Capacité à supporter des centaines de milliers d’ouvertures/fermetures sans défaillance

Apple détient une licence exclusive avec Liquidmetal Technologies depuis 2010. Le matériau a déjà été utilisé pour le petit outil d’éjection SIM, mais c’est la première fois qu’il serait employé pour une pièce structurelle aussi critique qu’une charnière.



Ce choix répond aux difficultés de production signalées plus tôt : les charnières traditionnelles ne passaient pas les tests intensifs d’Apple. Fixed Focus Digital affirme que ce problème est désormais résolu et que le développement avance « rapidement ».

Prototypes chez les opérateurs : un grand pas vers la commercialisation

L’envoi de prototypes aux opérateurs mondiaux est un signal fort. Cela signifie que l’appareil est suffisamment mature pour passer les tests de compatibilité 5G, eSIM, Wi-Fi, etc. La production de masse pourrait débuter en juillet 2026 pour un lancement potentiel en septembre 2026, en même temps que les iPhone 18 Pro et Pro Max.



Caractéristiques attendues de l’iPhone pliable Ultra

Écran interne : 7,8 pouces (pliable)

Écran externe : 5,4-5,5 pouces (iPhone mini)

Processeur : A20 Pro (gravé en 2 nm) et 12 Go de RAM

Modem : C2 (développé par Apple)

Authentification : Touch ID (sous l’écran ou bouton latéral) à la place de Face ID

Photo : Double capteur arrière

Prix de départ : environ 2 000 $ (environ 2 100–2 200 € en France)

Le design viserait un format plus compact qu’un Galaxy Z Fold, avec une pliure moins visible et une robustesse premium digne d’Apple.

Contexte et incertitudes

Plusieurs leakers (Ming-Chi Kuo, Instant Digital, etc.) ont évoqué des défis de production, notamment au niveau de la charnière. Fixed Focus Digital tempère ces rumeurs et positionne le métal liquide comme une avancée décisive. Apple reste très discret : aucun commentaire officiel n’a été fait. Comme toujours, les informations restent des rumeurs issues de la chaîne d’approvisionnement et doivent être prises avec prudence.



Qu’en pensez-vous ? Un iPhone pliable à plus de 2 000 € vous tente-t-il, ou préférez-vous attendre une version plus abordable ? Seriez-vous prêt à passer à un format pliable pour remplacer votre iPhone classique ?



Rendez-vous début septembre pour le découvrir, trois mois après iOS 27 qui sera présenté lundi prochain (8 juin).