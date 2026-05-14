ChatGPT sur iPhone permet de contrôler Codex sur Mac

Avec la dernière mise à jour iPhone et Android de ChatGPT, il devient désormais possible de suivre et contrôler Codex à distance, directement depuis son smartphone, comme une télécommande connectée à son environnement de développement.

ChatGPT sur iPhone devient la télécommande de votre agent IA

Imaginez lancer une tâche complexe sur votre Mac le matin, quitter votre bureau, et continuer à superviser l’agent depuis votre iPhone dans le métro. C’est exactement ce que rend possible la dernière mise à jour de ChatGPT pour iOS et Android, déployée aujourd’hui par OpenAI.



Codex, l’agent de développement autonome d’OpenAI disponible en application native sur Mac depuis février dernier, s’invite désormais dans l’application mobile ChatGPT. Pas comme une fonctionnalité secondaire : OpenAI parle d’une expérience mobile complète, connectée en temps réel à l’environnement où Codex est en train de tourner, qu’il s’agisse d’un MacBook, d’un Mac mini dédié ou d’un serveur distant.



Concrètement, l’application charge l’état actuel de la session Codex et permet d’interagir avec tous les fils actifs : valider une commande, modifier une instruction, changer de modèle ou lancer un nouveau projet. Les fichiers, identifiants et permissions restent sur la machine d’origine, tandis que les retours remontent en temps réel sur le téléphone : captures d’écran, sorties terminal, diffs, résultats de tests.

OpenAI ne présente pas cette fonctionnalité comme un simple panneau de contrôle à distance, mais comme un nouveau mode de collaboration avec un agent qui travaille en parallèle de vous. L’agent avance pendant que vous êtes en déplacement. Vous intervenez quand c’est nécessaire, depuis votre poche. Exactement comme Claude Code.



Le déploiement commence aujourd’hui sur iPhone et Android. La compatibilité avec Codex pour Windows est annoncée comme prochaine étape. Pour profiter de la fonctionnalité, il suffit de mettre à jour l’application ChatGPT et l’application Codex sur Mac, la configuration s’effectuant directement depuis la barre latérale de l’application bureau.