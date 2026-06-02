Capacité de batterie de l’iPhone 18 Pro : une hausse modeste mais accentuée par la puce A20 Pro
- Alban Martin
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Les capacités de batterie de l’iPhone 18 Pro auraient fuité via le leaker chinois Digital Chat Station (très actif sur Weibo). Les chiffres indiquent une augmentation légère par rapport à l’iPhone 17 Pro, mais qui pourrait être largement compensée par les gains d’efficacité énergétique de la nouvelle puce A20 Pro gravée en 2 nm.
Capacités de batterie attendues selon les régions
|Modèle
|iPhone 17 Pro
|iPhone 18 Pro (fuite)
|Évolution
|Chine / SIM physique
|~3 988 mAh
|~4 056 mAh
|+68 mAh (+1,7 %)
|États-Unis / eSIM only
|~4 252 mAh
|~4 288 mAh
|+36 mAh (+0,8 %)
Apple continue de proposer deux versions de batterie selon la présence ou non du tiroir SIM physique (obligatoire en Chine, absent aux États-Unis depuis l’iPhone 14). Sans tiroir, l’espace interne libéré permet une batterie un peu plus grande.
Pourquoi cette augmentation reste modeste ?
Les gains sont plus faibles que sur les générations précédentes, mais ce n’est pas forcément une mauvaise nouvelle :
- La puce A20 Pro en 2 nm (TSMC) devrait offrir une meilleure efficacité énergétique (jusqu’à 30 % d’économie annoncée dans les rumeurs sur le process).
- Le modem C2 maison d’Apple (successeur du modem Qualcomm) promet également des économies sur la connectivité 5G.
- Autres optimisations attendues : Dynamic Island plus petite, Camera Control simplifié, et un capteur principal avec ouverture variable.
- Des couleurs inédites dont un Dark Cherry du plus bel effet.
Pour rappel, l’iPhone 18 Pro Max devrait franchir un cap symbolique avec environ 5 000 mAh (Chine) et 5 100-5 200 mAh (versions internationales), selon les mêmes sources.
Ce que cela pourrait changer en autonomie réelle
Même avec une hausse limitée en mAh, l’autonomie pourrait progresser significativement grâce à l’efficacité du SoC gravé en 2 nm. Apple vise potentiellement un record sur la série Pro/Pro Max (déjà excellents sur l’iPhone 17 Pro Max avec jusqu’à 39 heures de lecture vidéo).
Ces informations proviennent de prototypes en test et restent à confirmer (bases de données réglementaires ou chaîne d’approvisionnement). Apple ne communique jamais officiellement les capacités exactes en mAh.
Qu’en pensez-vous ? Une petite hausse de batterie vous suffit-elle si l’autonomie réelle progresse grâce à la puce ? Ou attendiez-vous un bond plus important sur l’iPhone 18 Pro ? Rendez-vous début septembre pour le keynote de l'iPhone 18 Pro (et iPhone Ultra).