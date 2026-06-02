Capacité de batterie de l’iPhone 18 Pro : une hausse modeste mais accentuée par la puce A20 Pro

Les capacités de batterie de l’iPhone 18 Pro auraient fuité via le leaker chinois Digital Chat Station (très actif sur Weibo). Les chiffres indiquent une augmentation légère par rapport à l’iPhone 17 Pro, mais qui pourrait être largement compensée par les gains d’efficacité énergétique de la nouvelle puce A20 Pro gravée en 2 nm.

Capacités de batterie attendues selon les régions

Modèle iPhone 17 Pro iPhone 18 Pro (fuite) Évolution Chine / SIM physique ~3 988 mAh ~4 056 mAh +68 mAh (+1,7 %) États-Unis / eSIM only ~4 252 mAh ~4 288 mAh +36 mAh (+0,8 %)

Apple continue de proposer deux versions de batterie selon la présence ou non du tiroir SIM physique (obligatoire en Chine, absent aux États-Unis depuis l’iPhone 14). Sans tiroir, l’espace interne libéré permet une batterie un peu plus grande.

Pourquoi cette augmentation reste modeste ?

Les gains sont plus faibles que sur les générations précédentes, mais ce n’est pas forcément une mauvaise nouvelle :

La puce A20 Pro en 2 nm (TSMC) devrait offrir une meilleure efficacité énergétique (jusqu’à 30 % d’économie annoncée dans les rumeurs sur le process).

Le modem C2 maison d’Apple (successeur du modem Qualcomm) promet également des économies sur la connectivité 5G.

Autres optimisations attendues : Dynamic Island plus petite, Camera Control simplifié, et un capteur principal avec ouverture variable.

Des couleurs inédites dont un Dark Cherry du plus bel effet.

Pour rappel, l’iPhone 18 Pro Max devrait franchir un cap symbolique avec environ 5 000 mAh (Chine) et 5 100-5 200 mAh (versions internationales), selon les mêmes sources.

Ce que cela pourrait changer en autonomie réelle

Même avec une hausse limitée en mAh, l’autonomie pourrait progresser significativement grâce à l’efficacité du SoC gravé en 2 nm. Apple vise potentiellement un record sur la série Pro/Pro Max (déjà excellents sur l’iPhone 17 Pro Max avec jusqu’à 39 heures de lecture vidéo).

Ces informations proviennent de prototypes en test et restent à confirmer (bases de données réglementaires ou chaîne d’approvisionnement). Apple ne communique jamais officiellement les capacités exactes en mAh.



Qu’en pensez-vous ? Une petite hausse de batterie vous suffit-elle si l’autonomie réelle progresse grâce à la puce ? Ou attendiez-vous un bond plus important sur l’iPhone 18 Pro ? Rendez-vous début septembre pour le keynote de l'iPhone 18 Pro (et iPhone Ultra).