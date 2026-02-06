Une capacité de batterie augmentée sur l'iPhone 18 Pro Max

L'iPhone 18 Pro Max s'annonce comme le prochain champion de l'autonomie, renforçant la position de leader d'Apple dans ce domaine, porté par un iPhone 17 Pro Max écrasant la concurrence. Selon des informations issues de la chaîne d'approvisionnement relayées par le leaker fiable Digital Chat Station sur Weibo, l'appareil embarquera une batterie plus grande que celle de son prédécesseur.

La capacité de batterie de l'iPhone 18 Pro Max

La capacité devrait varier selon les versions :

Environ 5 000 mAh (ou plus) pour les modèles avec emplacement nano-SIM (principalement en Chine),

Entre 5 100 et 5 200 mAh pour les variantes eSIM uniquement (internationales).

Cela représente une légère augmentation par rapport à l'iPhone 17 Pro Max, qui détient actuellement la plus grosse batterie jamais vue sur un iPhone : jusqu'à 5 088 mAh (version eSIM) et jusqu'à 39 heures d'autonomie selon les indications d'Apple.

Un comparatif récent confirme qu'Apple domine le marché en matière d'endurance réelle, avec l'iPhone 17 Pro Max en tête des classements. Associée à la puce A20 Pro (gravée en 2 nm par TSMC, donc plus économe en énergie) et au modem maison C2 de nouvelle génération, cette batterie plus importante devrait permettre à l'iPhone 18 Pro Max de dépasser confortablement les 40 heures d'utilisation dans de nombreux scénarios.



Pour loger ce surplus de jus, le smartphone serait légèrement plus épais et plus lourd que le modèle actuel.



Parallèlement, Apple préparerait son premier iPhone pliable (souvent appelé iPhone Fold ou iPhone pliable), attendu en même temps que la série iPhone 18 Pro. Les rumeurs évoquent une autonomie de pointe avec une capacité supérieure à 5 500 mAh, ce qui en ferait la plus grosse batterie jamais intégrée à un iPhone, et supérieure à la plupart des concurrents pliables.

Les grandes nouveautés de l'iPhone 18 Pro Max

Parmi les autres améliorations attendues sur les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max :

Une Dynamic Island plus petite (grâce à des composants Face ID partiellement sous l'écran),

Le modem maison C2,

Un bouton Camera Control simplifié et à détection de pression,

Une caméra frontale de 24 mégapixels,

Un capteur principal arrière amélioré avec ouverture variable.

Ces évolutions visent à affiner la gamme Pro en misant sur l'efficacité et l'autonomie. La série iPhone 18 est attendue pour septembre 2026, d'abord avec les deux Pro et le premier Fold, puis en mars 2027 avec les autres modèles, dont l'iPhone 18 standard. Rappelons que l'iPhone Air 2 reste incertain et que le meilleur rapport qualité / prix actuel est à retrouver du côté de l'iPhone 17 de base.