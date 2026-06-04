L'iPhone 18 Pro Max aurait finalement la même épaisseur que le 17 Pro Max

L’iPhone 18 Pro Max ne devrait finalement pas être plus épais que son prédécesseur. Apple miserait plutôt sur une batterie plus dense et une puce plus efficace pour améliorer l’autonomie.

iPhone 18 Pro Max : même gabarit que le 17 Pro Max

La rumeur avait circulé pendant des mois : l’iPhone 18 Pro Max serait plus épais que son prédécesseur, Apple cherchant de la place pour une batterie plus généreuse. C’est finalement non. Selon le leaker Ice Universe, figure bien connue des fuites sur Weibo, le prochain Pro Max conserverait une épaisseur de 8,75 mm, soit exactement la même que celle de l’iPhone 17 Pro Max.



L’ironie de la situation ne manque pas de sel : c’est Ice Universe lui-même qui, quelques semaines plus tôt, évoquait 8,8 mm. Il est probable qu’Apple ait testé ce châssis légèrement plus généreux avant de revenir à ses dimensions actuelles. Un ajustement de prototype plutôt qu’un revirement total.



Cette stabilité du gabarit ne signifie pas pour autant que la batterie restera identique. Le leaker Digital Chat Station indique que l’iPhone 18 Pro Max embarquerait une cellule comprise entre 5 100 et 5 200 mAh selon les marchés, contre 4 823 mAh pour le modèle vendu en France avec tiroir SIM physique. Une progression réelle, obtenue non pas en épaississant le chassis, mais en optimisant la densité energétique et l’agencement interne.

L’autre levier sera la puce A20 Pro, gravée en 2 nm chez TSMC. Ce bond de finesse de gravure devrait apporter des gains d’efficience significatifs, permettant à la même capacité de batterie de tenir davantage. Combinés, ces deux facteurs pourraient offrir une autonomie record sur la série Pro, déjà excellente avec l’iPhone 17 Pro Max.



En revanche, le poids pourrait bien progresser malgré tout. Des rumeurs évoquent un appareil dépassant les 240 grammes, ce qui en ferait l’iPhone le plus lourd depuis l’iPhone 14 Pro Max et son châssis en acier. La cause : des modules photo plus volumineux, notamment le capteur principal à ouverture variable prévu pour cette génération.



Rendez-vous en septembre pour les confirmations officielles, aux côtés de l’iPhone 18 Pro et de l’iPhone Ultra pliable.