iPhone 21 : les 5 nouveautés attendues pour dans deux ans

Alors que l’iPhone 18 Pro n’est même pas encore sorti, les regards se tournent déjà vers 2027 et même 2028. Un an après le modèle du 20e anniversaire, Apple préparerait une version plus aboutie de son grand redesign. L’idée ? Corriger les imperfections de la première génération d’écran courbé sur quatre côtés et pousser plus loin le concept d’un iPhone presque sans bordures ni encoche.



Le modèle 2027, appelé iPhone XX, devrait inaugurer un design audacieux : un corps en verre avec un écran qui s’enroule sur les quatre bords, une couche de diffusion de lumière en forme de cratère pour une luminosité améliorée sous tous les angles et, potentiellement, des boutons haptiques intégrés. Mais selon plusieurs sources, cette première version laisserait encore apparaître des compromis techniques (distorsions, luminosité inégale, découpes). C’est précisément ces points que l’iPhone 2028 viserait à affiner.

1. Écran en verre courbé affiné

L’iPhone 2028 utiliserait une version plus avancée de l’écran courbé sur quatre bords lancé en 2027. Alors que le modèle anniversaire s’appuierait sur une cathode en alliage magnésium-argent (pouvant provoquer des distorsions et une perte de luminosité dans les zones courbes), la version 2028 passerait à des cathodes en oxyde d’indium-zinc (IZO), plus transparentes. Selon ETNews, cela réduirait les distorsions, améliorerait l’uniformité de la luminosité et limiterait les problèmes de chaleur sur les bords. D'ailleurs, ces derniers seraient encore plus fins

2. Dynamic Island en poinçon (ou sous l’écran)

Selon Ross Young, Face ID sous l’écran ne serait probablement pas prêt pour 2027. L’iPhone anniversaire conserverait donc une Dynamic Island (similaire à celle de l’iPhone 18 Pro, qui devrait être plus petite qu'actuellement). L’iPhone 2028 serait alors mieux placé pour franchir l’étape suivante : un trou façon poinçon encore plus petit, ou le placement complet de Face ID et de la caméra frontale sous l’affichage.

4. OLED tandem

Apple envisagerait d’adopter la technologie OLED tandem dès 2028 (déjà utilisée sur l’iPad Pro M4). Elle superpose deux couches émissives pour une meilleure luminosité, une durée de vie allongée et une efficacité énergétique supérieure aux panneaux mono-couche actuels. LG Display promeut une approche « tandem simplifiée » (double couche uniquement sur le sous-pixel bleu), mais la décision finale revient à Apple.

5. Puce « A22 Pro » en 1,4 nm

Les modèles haut de gamme de 2028 passeraient du procédé 2 nm (2027) à une puce A22 Pro en 1,4 nm (nœud A14 de TSMC). Selon Mark Gurman (Bloomberg), elle offrirait jusqu’à 15 % de performances en plus ou la même puissance avec 30 % de consommation en moins. TSMC produirait la majorité des puces ; Apple envisagerait aussi Intel pour une partie.

6. Capteur téléobjectif 200 mégapixels

Apple aurait testé un capteur téléobjectif périscopique de 200 MP dans des prototypes. Selon le leaker « Digital Chat Station » et la banque Morgan Stanley, cette technologie n’arriverait pas avant 2028. Elle permettrait plus de détails, des recadrages plus poussés et des agrandissements sans perte de qualité.

À plus de deux ans de son lancement, rien n’est définitif. Pourtant, ces rumeurs sont pertinentes : quiconque achète un iPhone 18 Pro en septembre 2026 sur un cycle de renouvellement de deux ans se tournera naturellement vers le modèle 2028. Ce que l’on devine aujourd’hui est un aperçu de ce futur upgrade, dans une trajectoire de redesign qui commence avec le modèle anniversaire de 2027 et s’affine l’année suivante.