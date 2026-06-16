Siri dans iOS 27 confirme la petite Dynamic Island de l'iPhone 18 Pro

Avec iOS 27, Apple a repensé l’apparence de Siri sur iPhone, en tout cas dans les pays anglophones pour le moment. Au lieu de l’ancien effet lumineux qui suivait les contours de l’écran, Siri AI s’affiche désormais sous forme d’une sphère lumineuse en forme de pilule qui s’agrandit directement depuis la Dynamic Island. Ce design permet de masquer astucieusement la découpe matérielle.

Pourquoi une forme de pilule sur iPhone actuel ?

Apple utilise déjà un orbite circulaire pour représenter Siri un peu partout :

Nouvelle icône de l’application Siri

Supports marketing d’iOS 27

iPad, Mac et Vision Pro

Sur les iPhone actuels, la forme en pilule est imposée par la taille actuelle du Dynamic Island. Elle permet de cacher parfaitement la découpe en s’adaptant à sa forme allongée.

L’iPhone 18 Pro pourrait enfin passer au cercle parfait

Selon les rumeurs les plus crédibles, l’iPhone 18 Pro et Pro Max bénéficieront d’une Dynamic Island beaucoup plus petite (environ 35 % plus étroite : de 20,7 mm à environ 13,5 mm). Cette réduction serait rendue possible par le déplacement de certains composants Face ID sous l’écran.

Le compte X Michal Langmajer a publié un visuel très parlant qui superpose laDynamic Island de l’iPhone 17 Pro et celle supposée de l’iPhone 18 Pro : avec une découpe plus étroite, la sphère de Siri pourrait enfin s’afficher en cercle parfait, comme sur les autres appareils Apple.

Ce que l’on sait pour l’instant

iOS 27 (disponible en bêta) utilise déjà la forme pilule pour s’adapter aux iPhone 16 / 17.

L’iPhone 18 Pro devrait proposer une Dynamic Island nettement plus discrète.

Le passage à un orbite circulaire pour Siri sur iPhone semble donc très probable à l’automne 2026.

Ce changement s’inscrirait dans la volonté d’Apple de rendre l’interface toujours plus épurée et cohérente entre tous ses appareils. Nous avions d'ailleurs eu la même réflexion sur l'iPhone XX de 2027 : Apple pourrait conserver une petite Dynamic Island. En tout cas, iOS 27 prépare le terrain.



L’iPhone 18 Pro devrait enfin offrir une expérience Siri visuellement plus élégante et moderne avec un véritable cercle centré.