Concept iPhone 18 Pro : une vidéo pour voir la couleur Cerise et la petite Dynamic Island

Les concepts 3D qui circulent actuellement sur la toile pour l’iPhone 18 Pro font déjà l’unanimité : la nouvelle couleur Dark Cherry (ou Cerise profonde) risque de voler la vedette à la rentrée 2026. Dans la vidéo concept qu'on a repérée ce midi, on découvre un magnifique ton magenta-pourpre métallisé, profond et luxueux, qui remplace le Cosmic Orange de l’iPhone 17 Pro. Ce coloris signature, souvent décrit comme un mélange de bordeaux, de vin rouge et de touches pourpres, offre un rendu premium avec des reflets saisissants selon la lumière. Beaucoup le qualifient déjà de « tueur » et de meilleur choix couleur Pro depuis plusieurs années.

🍒Un dos enfin uniforme

Autre évolution visible sur la vidéo partagée par Majin Bu sur X par rapport à l’iPhone 17 Pro : le dos semble adopter une couleur unie et plus homogène. Fini (ou largement atténué) le contraste marqué entre le verre et le cadre métallique ? Les rendus montrent une intégration beaucoup plus fluide, avec un aspect plus premium et moins « découpé ». Apple corrigerait ainsi l’un des principaux reproches faits à la génération précédente.

Dynamic Island encore plus discrète

Sur la face avant, la Dynamic Island apparaît clairement plus petite. Selon les dernières rumeurs crédibles, Apple testerait une réduction pouvant aller jusqu’à 35 %, grâce au déplacement de certains composants Face ID sous l’écran. Un détail qui rend l’écran encore plus immersif au quotidien, surtout lorsque la pilule n’est pas active. On comprend mieux les nouvelles animations de Siri AI sous iOS 27, plus rond que jamais en haut de l'écran.

Le reste ? Sous le capot

Esthétiquement, l’iPhone 18 Pro reste fidèle au design à plateau photo introduit l’an dernier, avec des bordures légèrement affinées et une finition globale très proche de l’iPhone 17 Pro. Les vraies révolutions se cachent à l’intérieur :

Puce A20 Pro gravée en 2 nm (TSMC) : gain massif en performance et en efficacité énergétique, surtout pour les fonctionnalités d’IA.

Caméras améliorées (possiblement 48 Mpx avec ouverture variable sur le capteur principal).

Batterie plus grande grâce à un châssis légèrement plus épais.

Autres optimisations logicielles et matérielles attendues.

Ces rendus 3D ne sont pas officiels, mais ils s’alignent parfaitement sur les fuites récentes issues de prototypes et de coques. La couleur Cerise, en particulier, semble confirmée comme le nouveau coloris phare de la gamme Pro.



Verdict : si vous hésitiez encore à passer à l’iPhone 18 Pro, cette teinte Cerise associée à un dos plus homogène et une Dynamic Island réduite pourrait bien faire pencher la balance. Apple a visiblement misé sur l’esthétique pour donner envie de monter en gamme. Sinon, il y aura une belle innovation avec l'iPhone Ultra, le premier pliable qui pourrait voler la vedette.