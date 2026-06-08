iOS 27 se présente comme une mise à jour modeste, mais Apple y introduit tout de même plusieurs nouveautés, avec un accent particulier sur la stabilité et les performances du système. Voici le récapitulatif complet.

iOS 27 : toutes les nouveautés annoncées à la WWDC 2026

Apple vient de lever le voile sur iOS 27 lors de la WWDC 2026, et le moins que l’on puisse dire, c’est que la firme a choisi la profondeur plutôt que le spectacle. Pas de révolution esthétique fracassante cette année : Apple consolide, accélère, et intelligence artificielle en main, transforme en profondeur les usages quotidiens. Tour d’horizon complet de tout ce qui change.

Liquid Glass : enfin réglable

Le design Liquid Glass, introduit avec iOS 26 l’an dernier, fait sa mue. Apple a retravaillé l’effet translucide pour mieux diffuser l’arrière-plan et gagner en lisibilité.

Mais surtout, une nouveauté très attendue : un curseur dans les Réglages permet désormais de doser l’intensité de l’effet, du plus transparent au plus teinté. Ce réglage s’applique à l’ensemble du système, et les applications tierces ayant adopté Liquid Glass en bénéficient automatiquement. Les icônes gagnent également en relief 3D et en netteté, jusque dans le Dock.

Le nouveau curseur Liquid Glass d'iOS 27 en vidéo ! pic.twitter.com/a6oHh2UmNf — iPhoneSoft.fr (@iphonesoft_fr) June 8, 2026

Performances : un bond notable et compatible iPhone 11

Apple a revu en profondeur les fondations du système, et les chiffres annoncés sont parlants. Les applications se lancent jusqu’à 30 % plus vite grâce à un préchargement intelligent des données. Les nouvelles photos apparaissent dans la Photothèque 70 % plus rapidement, et les transferts AirDrop sont jusqu’à 80 % plus fluides. Sur iPad, le transfert vers un disque externe est cinq fois plus rapide. Ces gains concernent aussi les anciens appareils : Apple a étendu son ordonnanceur de tâches optimisé jusqu’à l’iPhone 11, qui tourne donc sous iOS 27 avec une réactivité améliorée. La liste de compatibilité reste identique à iOS 26, iPhone 11 inclus.

Gestion du réseau intelligente

iOS 27 prend enfin en charge la transition intelligente entre Wi-Fi et données mobiles. Fini de rester accroché à un réseau Wi-Fi trop faible ou de couper manuellement la connexion en quittant un lieu. L’iPhone décide lui-même quand basculer d’un réseau à l’autre selon la qualité du signal disponible. Dans l’application Messages, l’envoi de photos ou vidéos volumineuses en connexion faible ne bloque plus le reste de la conversation, avec un indicateur visuel pour suivre l’avancement de l’envoi.

La recherche reconstruite de fond en comble

Apple a entièrement revu le moteur de recherche qui alimente Spotlight, Photos et Mail. L’index du contenu personnel a été repensé pour être plus stable, plus exhaustif et plus réactif aux nouvelles données. Le contenu fraîchement ajouté est indexé presque instantanément. Dans Mail, un nouveau classement intelligent fait remonter les résultats les plus pertinents, même pour des messages anciens. L’objectif affiché : que les utilisateurs trouvent enfin systématiquement ce qu’ils cherchent.

Siri AI : un assistant enfin à la hauteur (mais pas pour nous)

C’est la grande annonce de cette WWDC. Siri AI est officiel : Apple a profondément refondu son assistant vocal pour en faire (enfin) un agent conversationnel capable de comprendre le contexte, d’enchaîner des actions complexes et d’interagir avec les applications de manière transversale.

Dans Messages, Siri comprend le fil d’une conversation et propose des actions directement depuis le chat, comme créer un rappel ou retrouver des photos liées au sujet. Dans Mail, il suggère des actions adaptées au contenu du message, y compris avec des applications tierces. Dans Téléphone, il fait remonter les informations utiles lors d’un appel, comme un numéro de confirmation pioché automatiquement dans un e-mail. Siri AI est également disponible sur Mac, CarPlay et les AirPods. Siri dispose enfin d'une application dédiée pour retrouver facilement toutes ses conversations.



Mauvaise nouvelle pour les utilisateurs européens : au lancement, Siri AI ne sera disponible qu’en anglais. Le français arrivera plus tard, et les contraintes réglementaires de l’UE retardent même son accès complet. Il va sûrement falloir patienter jusqu'à 2027...

Apple Intelligence : Photos, Visual Intelligence et Image Playground

L’intelligence artificielle s’étend à de nombreuses applications. Dans Photos, de nouveaux outils d’édition font leur apparition : une fonction “Etendre” permet d’agrandir une image au-delà de son cadre d’origine, en précisant ce que l’on souhaite ajouter et où. L’outil Recadrage spatial est également renforcé. Visual Intelligence quitte le bouton de commande de l’appareil photo pour s’intégrer directement dans Siri, et gagne la capacité de lire les étiquettes nutritionnelles, les informations de contact et de comprendre le langage naturel pour modifier une image. Image Playground devient plus contextuel : il retient le travail effectué d’une génération à l’autre, sans repartir de zéro à chaque modification. Il est également possible de créer des fonds d’écran et écrans de verrouillage générés par IA avec un style photoréaliste.

Safari : extensions IA et page de démarrage repensée

Safari bénéficie d’une mise à jour significative. La page de démarrage est réorganisée avec des onglets dédiés aux Favoris, Marque-pages, Liste de lecture et Historique. Un tri automatique des onglets ouverts par l’IA est introduit, pour ranger et regrouper les onglets sans intervention manuelle. La nouveauté la plus spectaculaire : Safari peut désormais générer des extensions sur mesure grâce à l’intelligence artificielle. L’assistant est aussi capable d’alerter l’utilisateur lorsqu’une information change dans une page web qu’il consulte régulièrement via la nouveauté Notifie moi.

Raccourcis : la création par langage naturel

L’application Raccourcis s’enrichit d’une fonctionnalité très pratique : il est désormais possible de créer des automatisations en décrivant simplement ce que l’on veut faire, en langage courant. Siri se charge de construire le raccourci correspondant, sans que l’utilisateur ait à naviguer dans les menus de blocs d’actions. Une avancée qui devrait considérablement élargir l’usage des raccourcis au-delà des utilisateurs avancés.

Contrôle parental renforcé

Apple consacre un volet entier de la keynote à la protection des mineurs. Le compte enfant est désormais configurable étape par étape depuis les Réglages, avec des protections qui s’activent automatiquement selon l’âge : blocage des sites pour adultes, filtrage des contenus App Store, contrôle affiné du temps d’écran, gestion des contacts autorisés. Les comptes existants peuvent être convertis en comptes enfant, et d’autres adultes de confiance comme les grands-parents peuvent être intégrés au dispositif familial. Des filtres détectent également les contenus envoyés et reçus par les enfants.

Mots de passe : changement automatique

L’application Mots de passe gagne une fonctionnalité attendue depuis longtemps : la capacité de changer automatiquement un mot de passe compromis ou faible, sans que l’utilisateur ait à intervenir manuellement sur chaque site concerné. Une avancée concrète en matière de sécurité numérique au quotidien.

Photos : albums partagés ouverts à tous

Les albums partagés iCloud passent en pleine résolution, et s’ouvrent enfin aux personnes utilisant Android ou Windows, qui peuvent désormais y ajouter leurs propres photos. Une évolution qui rend la fonctionnalité réellement universelle au sein d’une famille ou d’un groupe d’amis multi-plateformes.

Santé : suivi de la ménopause / AirPods menu égaliseur

L’application Santé étend son suivi du cycle menstruel à la périménopause et à la ménopause, deux phases encore peu couvertes par les applications de santé. Du côté des AirPods, un égaliseur personnalisé fait son apparition, permettant d’ajuster le rendu sonore selon ses préférences. L’interface des réglages AirPods est également simplifiée et mieux organisée, avec un accès facilité aux fonctionnalités de santé auditive.





Wallet : création de passes simplifiée

iOS 27 simplifie la création de cartes dans l’application Wallet. Il suffira de photographier un ticket physique ou une carte (comme un abonnement de salle de sport) pour générer automatiquement un “pass” numérique. Une petite fonctionnalité pratique, mais qui répond à un vrai besoin du quotidien.

Météo : un panneau Conditions dédié

L’application Météo accueille un nouveau panneau “Conditions” directement accessible depuis l’interface principale, regroupant les données sur la pluie, le vent et la température de façon plus lisible et immédiate, sans avoir à naviguer dans les détails de la prévision.

Accessibilité : VoiceOver et Loupe renforcés par l’IA

Apple Intelligence s’invite dans les outils d’accessibilité. VoiceOver, Loupe et Contrôle Vocal deviennent plus intelligents grâce aux modèles d’IA embarqués, tout en restant locaux pour préserver la vie privée. Image Explorer fournit des descriptions bien plus détaillées et contextualisées des images, documents et factures. Live Recognition permet de pointer la caméra vers un objet ou un environnement et d’obtenir une réponse en temps réel via le bouton Action.

Sécurité réseau renforcée

iOS 27 abandonne le support des serveurs TLS trop anciens. Cela concerne les connexions HTTPS obsolètes, qui ne respectent plus les standards actuels de sécurité. Cette décision, transparente pour la majorité des utilisateurs, pourrait temporairement affecter certains services d’entreprise ou applications n’ayant pas encore migré vers des protocoles modernes.

Date de sortie

iOS 27 sera disponible à l’automne en version finale, à l’occasion du lancement des iPhone 18. La version bêta développeur est disponible dès aujourd’hui, et la bêta publique devrait suivre dans les prochaines semaines.