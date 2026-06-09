CarPlay 27 : vidéo AirPlay, Siri AI et fiabilité sans fil au programme

Moins mis en avant que Siri AI ou Apple Intelligence lors de la WWDC 2026, CarPlay profite néanmoins de plusieurs évolutions importantes avec iOS 27. Au programme : la lecture vidéo via AirPlay, l’arrivée de Siri AI au volant et plusieurs améliorations destinées à rendre l’expérience plus fluide au quotidien.

CarPlay sous iOS 27 : les nouveautés

CarPlay n’a pas volé la vedette à la WWDC 2026, mais iOS 27 lui réserve tout de même plusieurs nouveautés notables, dont la plus attendue était annoncée depuis un an sans jamais avoir été finalisée.



La grande nouveauté, c’est l’arrivée de la vidéo via AirPlay directement dans l’habitacle. Annoncée une première fois à la WWDC 2025, la fonctionnalité se concrétise enfin avec iOS 27. Le principe est simple : depuis n’importe quelle application iPhone compatible AirPlay, l’utilisateur peut sélectionner l’écran de son véhicule comme destination de diffusion et regarder du contenu vidéo sur l’écran central.



Apple précise que la lecture est désactivée dès que le véhicule est en mouvement, pour des raisons de sécurité évidentes. Les cas d’usage suggérés sont l’attente à un aéroport ou la recharge d’un véhicule électrique. Par ailleurs, iOS 27 permet aux développeurs de créer des applications CarPlay dotées d’une interface de navigation vidéo native, directement accessible depuis le tableau de bord sans passer par l’iPhone. Cette fonctionnalité est toutefois réservée aux nouveaux véhicules qui la prennent en charge.

Autre ajout de taille : Siri AI débarque dans CarPlay. La version la plus personnelle et contextuelle de l’assistant, capable d’interroger les messages, l’agenda ou les contacts pour répondre à des questions complexes, sera disponible au volant à condition d’être équipé d’un iPhone 15 Pro ou plus récent. Un seuil matériel qui exclut de fait une partie des conducteurs, mais qui s’aligne avec les prérequis généraux de Siri AI.



Au-delà de ces deux fonctions majeures, iOS 27 apporte plusieurs raffinements à CarPlay : le défilement audio dans l’interface Now Playing, une amélioration de la précision GPS et de l’orientation en navigation, un mini-lecteur audio dans les applications tierces, et une meilleure stabilité de la connexion sans fil. Ce dernier point, en apparence anodin, répond à une frustration réelle et ancienne de nombreux utilisateurs pour qui CarPlay sans fil a longtemps été synonyme de déconnexions aléatoires.