Nintendo Music arrive sur CarPlay et iPad : Écoutez les BO de Zelda, Mario et plus en voiture

La récente application Nintendo Music vient de recevoir une mise à jour importante. Elle est désormais compatible avec CarPlay et iPad, et permet même de rechercher des morceaux via Siri.

À quoi ça sert Nintendo Music ?

Nintendo Music est une application réservée aux abonnés Nintendo Switch Online, publiée en 2024 initialement sur iPhone et Android. Elle permet de streamer les bandes originales (soundtracks) de nombreux jeux emblématiques de Nintendo, dont :

The Legend of Zelda

Super Mario

Animal Crossing

Splatoon

Et bien d’autres

Nouvelles fonctionnalités de la mise à jour (juin 2026)

Support CarPlay : écoutez vos musiques Nintendo directement dans votre voiture via l’écran du système Apple CarPlay.

Support iPad : profitez d’une expérience optimisée sur tablette avec un plus grand écran.

Recherche via Siri : demandez simplement « Siri, joue le thème de Mario Kart ».

Cette mise à jour rend l’application beaucoup plus pratique pour une utilisation quotidienne, que ce soit en voiture ou à la maison sur iPad.

Les fans de Nintendo apprécieront particulièrement cette intégration dans l’écosystème Apple, qui permet de transformer les trajets en voiture en véritables voyages nostalgiques à travers les univers de jeux vidéo.

L’application est disponible gratuitement sur l’App Store pour les abonnés Nintendo Switch Online. Avez-vous déjà testé Nintendo Music ?

Télécharger l'app gratuite Nintendo Music