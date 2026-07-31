Skoda et Seat bientôt compatibles Apple Car Keys

Depuis plusieurs années, l’application Cartes d’Apple permet de transformer un iPhone ou une Apple Watch en véritable clé de voiture. Cette fonctionnalité, baptisée Car Keys, s’apprête à s’étendre à deux marques supplémentaires du groupe Volkswagen : Seat et Skoda. Le spécialiste Aaron Perris a récemment repéré leurs mentions dans le backend d’Apple, un signal qui a déjà précédé l’arrivée d’autres constructeurs.

Une adoption progressive mais accélérée

Lancée en 2020 avec iOS 13.6 et watchOS 6.2.8 en partenariat exclusif avec BMW, la solution s’est d’abord limitée à quelques modèles premium. Elle s’appuie sur le NFC (approche du téléphone contre la poignée ou le lecteur) et, sur les véhicules plus récents, sur l’Ultra Wideband pour une entrée passive : l’auto se déverrouille dès que l’on s’approche, sans sortir l’appareil de sa poche. Même avec une batterie quasiment à plat, une réserve d’énergie (disponible depuis les iPhone XS et XR) maintient la clé active pendant plusieurs heures.



Aujourd’hui, la liste des marques compatibles s’est élargie : Audi, BMW, Mini, Mercedes-Benz, Volvo, Hyundai, Kia, Genesis, Porsche, Rivian, Toyota, Polestar et d’autres. Volkswagen elle-même a déjà fait son apparition dans le code serveur d’Apple en juillet 2026, et la documentation de l’ID-Software 6 évoque explicitement une préparation optionnelle pour le clé numérique via Wallet.

Seat et Skoda : la suite logique du groupe

Pour Skoda, la bascule a déjà commencé côté constructeur. Les versions mises à jour des SUV électriques Elroq et Enyaq (modèle année 2026/2027) intègrent nativement une clé digitale. Après association via l’application MyŠkoda, l’utilisateur peut verrouiller, déverrouiller et démarrer le véhicule, ouvrir le coffre et partager l’accès à d’autres personnes (iOS ou Android) directement depuis Wallet. La technologie repose pour l’instant principalement sur le NFC ; la présence d’une entrée totalement passive n’a pas encore été confirmée.

As per Apple's backend, 2 more car brands are gaining Apple Car Key support in the near future:



Škoda Auto

SEAT S.A. pic.twitter.com/QE7D2DxxeB — Aaron (@aaronp613) July 28, 2026

L’apparition de Seat et Skoda sur les serveurs Apple laisse penser que le même système sera bientôt disponible de manière plus large, probablement sur d’autres modèles et en s’alignant sur l’infrastructure déjà en place chez Audi et en préparation chez Volkswagen. Reste à préciser si la fonction sera de série, en option payante ou limitée à certaines finitions, et si elle s’étendra rapidement à l’ensemble des gammes (thermiques comme électriques).

Pourquoi c’est intéressant Car Key ?

Plus besoin d’application constructeur séparée : tout se gère dans Cartes / Wallet. Le partage de clé via Messages reste simple et sécurisé. Pour les propriétaires de Seat ou Skoda, c’est la promesse de laisser enfin la clé physique à la maison, avec le même niveau de confort que chez les constructeurs déjà partenaires. Affaire à suivre de près !

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