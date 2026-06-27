Alogic lance une gamme d'écrans tactiles compatibles Mac : Fokus, Aspekt et Folio

Alogic vient de dévoiler une nouvelle gamme d’écrans tactiles compatibles avec macOS, allant du moniteur de bureau aux grands affichages collaboratifs, sans oublier des solutions portables destinées aux utilisateurs de MacBook. Disponibilité échelonnée entre juillet et septembre 2026.

Alogic lance une gamme complète d'écrans tactiles compatibles Mac, disponibles dès juillet

En attendant un hypothétique Mac à écran tactile d'Apple, Alogic continue de combler le vide avec une nouvelle collection d'affichages tactiles conçus pour macOS. Présentée cette semaine à l'InfoComm 2026, la gamme comprend trois lignes distinctes : les moniteurs grand format FOKUS, le moniteur de bureau Aspekt Touch 27 pouces et les écrans portables Folio. Autant de solutions qui permettent dès aujourd'hui d'interagir directement avec son Mac du bout des doigts ou via un stylet.

FOKUS

La série FOKUS s'adresse aux environnements collaboratifs comme les salles de réunion, les salles de classe ou les espaces créatifs. Disponible en 43, 55 et 65 pouces avec une définition 4K, ces écrans supportent le multitouch et fonctionnent avec le stylet actif d'Alogic, qui offre 4 096 niveaux de pression pour la rédaction, le dessin et l'annotation. Comme macOS ne gère pas nativement les entrées tactiles, Alogic fournit un logiciel dédié qui active les gestes et la navigation au toucher sur les Mac connectés. Les prix de lancement sont fixés à environ 2 580 euros pour le 43 pouces, 3 035 euros pour le 55 pouces et 3 680 euros pour le 65 pouces. Disponibilité prévue en septembre 2026.

Aspekt Touch

L'Aspekt Touch 27 pouces vient compléter le modèle 32 pouces déjà au catalogue. Ce moniteur 4K affiche 600 nits de luminosité et intègre un hub complet avec plusieurs ports USB-C, USB-A, Ethernet et audio. Il accepte les connexions HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 et USB-C, et peut charger un MacBook à 90 watts. Il se décline en Argent et Noir Sidéral, avec trois options de pied : un pied classique, un pied inclinable pour le dessin au stylet et un pied Omni qui intègre un support pour Mac mini à sa base. Tarif à partir de 1 655 euros, disponible dès juillet 2026.

Folio et Folio Duo

Les Folio et Folio Duo complètent la gamme avec une proposition nomade. Le Folio standard est un écran tactile portable de 16 pouces en 2 560 x 1 440 pixels, alimenté en USB-C et équipé d'une coque rabattable faisant office de support, idéal en complément d'un MacBook. Le Folio Duo double la mise avec deux dalles superposables, orientables à 90 degrés pour un affichage côte à côte en mode portrait. Comptez environ 825 euros pour le Folio et 1 195 euros pour le Folio Duo, également attendus en septembre.

Où acheter les produits Alogic ?

Soit vous allez sur le site officiel, soit sur la boutique officielle de la marque sur Amazon. Cette dernière vend déjà certains produits, dont l'excellent (et cher) moniteur Clarity (également tactile).

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