Et si Apple utilisait le nom "Neo" pour tous ses produits entrée de gamme ?

Le MacBook Neo est arrivé début mars, à 699 €, et avec lui un suffixe inédit dans l'histoire d'Apple. Un nom sobre, moderne, qui tranche avec les "SE", "e" ou "mini" qui se succèdent depuis des années. Mais au-delà d'un simple ordinateur abordable, ce "Neo" pourrait bien être le début d'une nouvelle stratégie de naming ou du moins, on est en droit de se le demander.

Une gamme qui manque de cohérence

Apple a un problème de lisibilité sur son entrée de gamme. D'un côté, l'iPhone 17e, dont le suffixe mystérieux ne dit rien à grand-monde. De l'autre, l'Apple Watch SE, toujours en vie avec son étiquette vieillissante empruntée aux premiers iPhone entrée de gamme. Et maintenant le MacBook Neo, qui joue dans la même cour mais porte un nom radicalement différent. Pour un consommateur lambda, difficile de comprendre que ces trois appareils partagent la même philosophie : des produits Apple accessibles, performants, pensés pour ceux qui n'ont pas besoin (ou pas envie) de tout le haut de gamme.

C'est là que le mot "Neo" prend tout son sens. Le terme évoque la nouveauté sans ostentation, l'accessibilité sans déclassement. Apple, qui a toujours soigné son image jusque dans les moindres détails typographiques, gagnerait à unifier ses entrées de gamme sous un seul et même pavillon.

Neo, Air, Pro, Ultra : une logique imparable

Imaginez une ligne claire et universelle : Neo pour l'entrée de gamme, Air pour le milieu de gamme fin et léger, Pro pour la puissance, et Ultra (ou Max) pour le summum. Cette hiérarchie existe déjà de facto sur Mac, et partiellement sur iPhone. L'étendre à l'Apple Watch avec une Watch Neo à la place de la SE ou à d'éventuels iPad Neo donnerait enfin une grille de lecture cohérente à l'ensemble de l'écosystème Apple.​

Ce n'est pas qu'une question d'esthétique marketing. Une nomenclature unifiée facilite l'acte d'achat, réduit la confusion, et renforce l'identité de chaque segment. Quand Samsung dit "FE" ou Google "a series", personne ne sait vraiment où se situer. Apple, elle, a les moyens de faire mieux et "Neo" semble taillé pour ça.

Il y a bien sûr un revers à cette médaille : multiplier les gammes nommées, c'est aussi faciliter l'upsell. Plus la hiérarchie est lisible, plus il est facile de pousser le client vers le modèle supérieur. Apple n'est pas naïve et c'est précisément pourquoi une nomenclature propre l'arrange autant que l'acheteur. Le succès immédiat du MacBook Neo, qui a fait exploser les reprises en Apple Store dès son lancement, montre en tout cas que le nom plaît. Reste à savoir si Cupertino voit les choses à la même échelle.