Sorry! World est le dernier jeu de société à faire son entrée sur mobile

Les jeux de société ont depuis toujours inspiré les jeux mobiles, de Cluedo à Kingdomino en passant par Carcassonne et autre Uno. Aujourd’hui, un autre classique bien connu, Désolé! (en français), fait son entrée sur mobile avec Sorry! World, disponible sur iOS et Android.

Découvrez Sorry! World

Si Sorry! vous est inconnu, voici ce qu'il faut savoir sur le dernier né d'Hasbro, à qui l'on doit des jeux comme Monopoly ou Scrabble.

Désolé! est un jeu de société inspiré du traditionnel Ludo et de l’ancien jeu indien de croix et de cercle, Pachisi. Les joueurs déplacent leurs trois ou quatre pions sur le plateau, cherchant à ramener tous leurs pions « à la maison » avant leurs adversaires.



Facile ? Pas vraiment. Vos adversaires sont là pour vous mettre des bâtons dans les roues, renvoyant vos pions au départ ou bloquant votre progression, à l’image du chaos d’Uno.



Sorry! World reste fidèle à ses origines tout en adoptant des graphismes colorés et des animations dynamiques pour des parties rapides et prenantes. En plus de la course principale, le jeu ajoute des fonctionnalités sociales : construisez des villes, grimpez dans les classements, sabotez vos rivaux et participez à des ligues. Ce n’est pas l’adaptation la plus fidèle, mais avec son style moderne, Sorry! World offre de quoi attirer un public élargi, d'autant qu'il est gratuit et sans publicité. Des achats intégrés permettent d'avoir accès à un contenu plus large. Sur App Store et Play Store.

Télécharger le jeu gratuit Sorry! World