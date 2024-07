One Punch Man World arrive sur PC et mobile !

One Punch Man World plonge les joueurs dans l'univers du célèbre anime "One Punch Man", leur permettant de suivre le parcours héroïque de Saitama et d'affronter les méchants de la série tels que le Roi souterrain et la Fille moustique dans un jeu d'action 3D de type gacha.



Après Seven Deadly Sins, One Punch Man World de A Plus Japan pourrait bien attirer un public particulièrement friand d'animés, à la fois sur mobile et sur PC. Il succède à One Punch Man The Strongest paru en 2022.

Découvrez le jeu One Punch Man World

C'est à votre tour de devenir un héros pour le plaisir dans ce jeu immersif, plein d'action et très attendu, qui se déroule dans l'univers de la série animée à succès One Punch Man - ONE PUNCH MAN WORLD. Suivez le parcours de Saitama, un héros pour le plaisir. Jouez au jeu, jouez à l'anime. Vainquez le roi souterrain, la fille moustique, le roi bête et bien d'autres boss familiers de la série.

Si vous cherchiez un bon jeu pour ce début d'année 2024 et que vous avez déjà terminé Devil May Cry: Peak of Combat, sachez que vous allez retrouver Saitama (premier perso jouable) et les autres dans One Punch Man World, qui sera disponible sur PC, iOS et Android dès le 31 janvier 2024.



Concrètement, le jeu propose l'exploration d'un vaste monde, d'accomplir différentes missions en coopération ou encore de participer à diverses activités. Mais tout cela serait vain sans les incontournables combats de One Punch Man. Dans "World", chaque personnage est personnalisable avec des capacités et des compétences uniques. Les fans reconnaîtront d'ailleurs Genos, Mumen Rider, Lightning Max et autre Atomic Samurai.



Découvrez le trailer officiel :

Il n'est pas beau ce One Punch Man World ? Que ce soit lors d'une balade au centre commercial ou durant un combat sans merci, le nouveau jeu édité par Crunchyroll ne laissera personne indifférent. Mieux, l'aspect multijoueur assurera une certaine longévité, à condition que le modèle économique soit équilibré. Les achats intégrés ne sont pas encore listés, mais nul doute qu'ils seront nombreux.

Notre avis sur One Punch Man World

Avec son gameplay simplifié, One Punch Man : World n'éclipsera pas des jeux d'action d'anthologie comme Devil May Cry ou Bayonetta, mais il plaira à coup sûr aux amateurs de l'anime et du manga qui souhaitent s'immerger dans l'univers de ces derniers.



En attendant, vous pouvez précommander le jeu sur l'App Store ou le Google Play Store afin d'obtenir des récompenses comme certains personnages rares.



: le jeu est disponible !



PS : le titre est traduit en français, ce qui est une très bonne surprise.

