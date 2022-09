One Punch Man - The Strongest est disponible sur mobile !

Disponible dès maintenant sur iOS et Android, One Punch Man - The Strongest permet aux joueurs de découvrir la célèbre série animée japonaise d'une nouvelle manière sur mobile. Ce RPG propose des combats stratégiques au tour par tour avec plus de 60 personnages, dont des héros et des méchants que les joueurs connaissent bien. Il y a également une variété de modes de jeu pour s'amuser et surtout les voix du dessin animé pour une immersion totale.

One Punch Man - The Strongest débarque sur iOS et Android

One Punch Man - The Strongest est adapté de l'animé ONE PUNCH MAN, créé par ONE et Yusuke Murata. Le jeu a été intégralement produit sous la supervision du comité de production, y compris SHUEISHA. Vivez l'expérience One Punch Man dans un jeu fidèle au matériau original, et revivez des batailles héroïques !

One Punch Man - The Strongest suit l'histoire de Saitama et de sa lutte contre un monde rempli de vilains. Le seul problème est qu'il les bat souvent d'un seul coup de poing - et où est le défi ? Regardez le trailer vidéo :

Le jeu est adapté de la création originale de ONE et Murata Yuusuke. Les personnages ont leurs propres capacités spéciales qui peuvent vous aider en cas de besoin lors de batailles intenses. Ils ont également différents types, niveaux et factions, et vous pourrez recruter vous-même vos propres héros et monstres, et créer votre formation personnalisée de 6 personnages.



En combat, vous pouvez profiter des buffs de formation pour tenter de remporter la victoire. De plus, vous pouvez chercher à remplir la jauge d'un coup de poing avec des attaques de base et des compétences ultimes. Les joueurs peuvent combattre aux côtés de Saitama, "le héros le plus fort", défier les monstres et les catastrophes présents dans l'animé. Vous .



Outre le mode histoire principal, vous pouvez participer à des batailles en équipe multijoueurs, profiter de mini-jeux et même collectionner des figurines pour obtenir des effets bonus supplémentaires.



Les modes comprennent Institut de génétique, Arène de l'Association, Fléau contre-nature, Entraînement extrême, Épreuve d'éveil, multijoueur en équipe, campagnes PvE, et enfin et surtout, le mode de combat "Saitama", avec sa capacité à régler tous les problèmes en un coup de poing !



Si vous êtes impatient de jouer au jeu, vous pouvez télécharger One Punch Man - The Strongest sur l'App Store iOS et sur le Google Play Store dès aujourd'hui.

Télécharger le jeu gratuit One Punch Man - The Strongest