La réunion secrète qui a forcé Tim Cook à reprendre les rênes de l’IA chez Apple

Apple aurait traversé une crise majeure autour de son projet d’intelligence artificielle. Selon Bloomberg, une réunion secrète organisée début 2025 a conduit à un changement de direction sur le dossier, avec Tim Cook qui s’est personnellement impliqué pour relancer Siri et rattraper le retard face à la concurrence.

La réunion secrète qui a changé l’avenir de l’IA chez Apple

Il y a des moments charnières dans l’histoire d’une entreprise. Pour Apple, ce moment a eu lieu début 2025, dans une salle de réunion proche du département d’ingénierie logicielle de Craig Federighi. Presque tous les cadres supérieurs d’Apple étaient présents : les vice-présidents exécutifs, le directeur des opérations Jeff Williams, la directrice financière Luca Maestri, ainsi que les responsables directs de Tim Cook. Le DG lui-même, en revanche, n’avait pas été convié.



L’ordre du jour était brutal : Apple Intelligence était un échec. La refonte de Siri allait être repoussée. Les concurrents prenaient une longueur d’avance considérable. Selon Mark Gurman de Bloomberg, qui a révélé l’existence de cette réunion ce dimanche, les dirigeants ont alors discuté de l’étendue réelle des dégâts et de ce qu’il fallait faire pour redresser la barre.



La réunion a produit une recommandation claire à destination de Cook : un nouveau pilote était nécessaire pour l’IA. C’est Mike Rockwell, l’homme derrière le Vision Pro, qui s’est imposé. Il plaidait depuis une décennie pour qu’Apple prenne l’IA au sérieux. Sous la pression de Craig Federighi, qui a tenu à garder l’IA dans le giron de l’ingénierie logicielle, Rockwell a finalement accepté de mener la refonte de Siri. John Giannandrea, le responsable IA de longue date, a quant à lui progressivement perdu la confiance de Cook avant de quitter définitivement la firme.

Ce qui a suivi a transformé la gouvernance interne d’Apple. Tim Cook, habituellement DG de la direction générale plutôt que du produit, est devenu directement impliqué dans chaque décision IA : feuille de route, fonctionnalités, partenariats. C’est sous son impulsion directe que Rockwell, Federighi et Eddy Cue ont finalisé un accord avec Google pour intégrer les modèles Gemini au coeur de la nouvelle version de Siri.



Demain soir lors de la keynote du WWDC 2026, le résultat de cette bascule interne sera présenté au monde entier. Pour Tim Cook, ce WWDC est sûrement le dernier en tant que DG d’Apple. La pression est totale, et les enjeux dépassent largement une simple mise à jour logicielle.