Apple prépare le site « genai.apple.com » avant la WWDC 2026

Apple intensifie ses préparatifs en vue de la WWDC 2026 en créant le sous-domaine genai.apple.com. Selon MacRumors, ce nouveau site dédié à l’intelligence artificielle générative a été intégré sur les serveurs de domaine d’Apple il y a quelques semaines, même s’il n’est pas encore actif.



Ce choix de nom (« Gen AI » pour Generative AI) confirme clairement l’ambition d’Apple de communiquer plus fortement sur ses avancées en intelligence artificielle, domaine popularisé par ChatGPT et Claude.

Un site complémentaire à Apple Intelligence

Apple dispose déjà d’une page officielle dédiée à Apple Intelligence. Le futur site genai.apple.com devrait donc mettre l’accent sur les fonctionnalités d’IA générative et les nouveautés qui seront présentées lors de la conférence des développeurs.

La WWDC 2026 débutera le lundi 8 juin 2026 à 19h00 (heure de Paris) avec le discours d’ouverture très attendu.

Principales nouveautés Apple Intelligence attendues avec iOS 27

Les prochaines mises à jour logicielles (iOS 27, iPadOS 27 et macOS 27) devraient intégrer de nombreuses améliorations :

Siri nouvelle génération : version plus personnalisée avec compréhension du contexte à l’écran, mode conversationnel avancé et une application Siri dédiée.

Accessibilité renforcée : sous-titres automatiques pour les vidéos, et Voice Control amélioré avec langage naturel (ex. : « appuie sur le guide des meilleurs restaurants » dans Plans).

Raccourcis : création beaucoup plus simple et intelligente des raccourcis.

Wallet : nouvelle fonction « Créer un Pass » alimentée par l’IA.

Safari : nommage automatique des groupes d’onglets.

Visual Intelligence : analyse des étiquettes nutritionnelles et ajout automatique d’informations depuis des cartes de visite ou documents dans l’application Contacts.

Un tournant majeur pour Apple

Après des années de retard par rapport à la concurrence, Apple accélère clairement sur l’IA générative. La création du site genai.apple.com laisse présager des annonces importantes et une communication plus affirmée sur ce sujet stratégique lors de la WWDC..

Nous vous tiendrons informés des nouveautés révélées pendant le keynote du 8 juin, via notre traditionnel direct commenté en français.