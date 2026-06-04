Apple va utiliser des puces Nvidia Blackwell pour le nouveau Siri propulsé par Gemini

Selon un nouveau rapport de The Information, Apple va faire appel aux puissants GPU de Nvidia pour faire fonctionner certaines requêtes de son futur Siri basé sur Gemini. Un choix surprenant qui marque une évolution dans la stratégie cloud d’Apple.

Comment ça va fonctionner ?

Dans le cadre de son partenariat avec Google, certaines requêtes complexes du nouveau Siri seront traitées dans Google Cloud sur le modèle Gemini. Pour cela, Apple va utiliser la flotte de puces Nvidia Blackwell B200, les GPU les plus puissants actuels pour l’inférence IA.



Apple a validé l’utilisation de la technologie Nvidia Confidential Compute, qui permet de chiffrer les données pendant leur traitement sur les GPU. Cela renforce considérablement la confidentialité, même dans un environnement cloud partagé.

Spécifications du NVIDIA DGX B200

GPU 8x GPU NVIDIA Blackwell Mémoire GPU Mémoire GPU totale de 1440 Go Performances 72 pétaflops pour l'entraînement et 144 pétaflops pour l'inférence Consommation ~14,3 kW max. CPU 2 Processeurs Intel® Xeon® Platinum 8570

112 cœurs au total ; 2,1 GHz (base),

4 GHz (Max Boost) Mémoire système Jusqu’à 4 To Mise en réseau 4 ports OSFP alimentant 8 ports uniques NVIDIA ConnectX-7 VPI NVIDIA InfiniBand/Ethernet jusqu’à 400 Gbit/s 2x DPU NVIDIA BlueField-3 QSFP112 dual-port NVIDIA InfiniBand/Ethernet jusqu’à 400 Gbit/s Mise en réseau Adaptateur réseau intégré à 10 Gbit/s avec RJ45

Adaptateur réseau Ethernet dual-port à 100 Gbit/s

Port hôte BMC (Baseboard Management Controller) avec RJ45 Stockage Système : 2 disques NVMe M.2 de 1,9 To

Stockage interne : 8 disques NVMe U.2 de 3,84 To Logiciels NVIDIA AI Enterprise : logiciels optimisés pour l’IA

NVIDIA Mission Control : opérations et orchestration d'IA sur Data Center avec la technologie NVIDIA Run:ai

NVIDIA DGX OS / Ubuntu : système d'exploitation Rack Units (RU) 10 RU System Dimensions Hauteur : 444 mm

Largeur : 482,2 mm

Longueur : 897,1 mm Operating Temperature 5 – 30 °C

Un choix qui s’éloigne de la philosophie Apple

Ce partenariat représente un tournant pour Apple, qui a toujours cherché à maîtriser l’intégralité de sa chaîne (puces M, serveurs Private Cloud Compute, etc.). Utiliser des GPU Nvidia chez Google montre que la firme de Cupertino est prête à faire des compromis pour offrir des performances IA à la hauteur des attentes des utilisateurs. On ignore encore précisément comment le Private Cloud Compute (l’infrastructure privée d’Apple) s’intégrera à ce nouveau Siri hybride.

Contexte : le nouveau Siri à la WWDC 2026

Cette révélation intervient quelques jours avant la WWDC 2026 (8 juin), où Apple devrait présenter en détail sa nouvelle génération de Siri, beaucoup plus intelligente et contextuelle grâce à Gemini.



Pourquoi c’est important ?

Performances : les Blackwell B200 sont excellents pour l’inférence de très gros modèles.

: les Blackwell B200 sont excellents pour l’inférence de très gros modèles. Confidentialité : le chiffrement pendant le calcul limite les risques de fuite de données.

: le chiffrement pendant le calcul limite les risques de fuite de données. Stratégie hybride : Apple combine son écosystème fermé avec des technologies externes (Google + Nvidia) tout en essayant de préserver la vie privée.

Qu’en pensez-vous ? Êtes-vous rassuré par l’utilisation de Nvidia Confidential Compute, ou auriez-vous préféré qu’Apple reste 100 % sur ses propres serveurs et puces ? Pensez-vous que ce nouveau Siri 2.0 sera enfin à la hauteur de ChatGPT et Claude ?