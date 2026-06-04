Apple va utiliser des puces Nvidia Blackwell pour le nouveau Siri propulsé par Gemini
- Alban Martin
- Il y a 5 min
- 💬 Réagir
- 🔈 Écouter
Selon un nouveau rapport de The Information, Apple va faire appel aux puissants GPU de Nvidia pour faire fonctionner certaines requêtes de son futur Siri basé sur Gemini. Un choix surprenant qui marque une évolution dans la stratégie cloud d’Apple.
Comment ça va fonctionner ?
Dans le cadre de son partenariat avec Google, certaines requêtes complexes du nouveau Siri seront traitées dans Google Cloud sur le modèle Gemini. Pour cela, Apple va utiliser la flotte de puces Nvidia Blackwell B200, les GPU les plus puissants actuels pour l’inférence IA.
Apple a validé l’utilisation de la technologie Nvidia Confidential Compute, qui permet de chiffrer les données pendant leur traitement sur les GPU. Cela renforce considérablement la confidentialité, même dans un environnement cloud partagé.
Spécifications du NVIDIA DGX B200
|GPU
|8x GPU NVIDIA Blackwell
|Mémoire GPU
|Mémoire GPU totale de 1440 Go
|Performances
|72 pétaflops pour l'entraînement et 144 pétaflops pour l'inférence
|Consommation
|~14,3 kW max.
|CPU
|2 Processeurs Intel® Xeon® Platinum 8570
112 cœurs au total ; 2,1 GHz (base),
4 GHz (Max Boost)
|Mémoire système
|Jusqu’à 4 To
|Mise en réseau
|4 ports OSFP alimentant 8 ports uniques NVIDIA ConnectX-7 VPI
|Mise en réseau
|Adaptateur réseau intégré à 10 Gbit/s avec RJ45
Adaptateur réseau Ethernet dual-port à 100 Gbit/s
Port hôte BMC (Baseboard Management Controller) avec RJ45
|Stockage
|Système : 2 disques NVMe M.2 de 1,9 To
Stockage interne : 8 disques NVMe U.2 de 3,84 To
|Logiciels
|NVIDIA AI Enterprise : logiciels optimisés pour l’IA
NVIDIA Mission Control : opérations et orchestration d'IA sur Data Center avec la technologie NVIDIA Run:ai
NVIDIA DGX OS / Ubuntu : système d'exploitation
|Rack Units (RU)
|10 RU
|System Dimensions
|Hauteur : 444 mm
Largeur : 482,2 mm
Longueur : 897,1 mm
|Operating Temperature
|5 – 30 °C
Un choix qui s’éloigne de la philosophie Apple
Ce partenariat représente un tournant pour Apple, qui a toujours cherché à maîtriser l’intégralité de sa chaîne (puces M, serveurs Private Cloud Compute, etc.). Utiliser des GPU Nvidia chez Google montre que la firme de Cupertino est prête à faire des compromis pour offrir des performances IA à la hauteur des attentes des utilisateurs. On ignore encore précisément comment le Private Cloud Compute (l’infrastructure privée d’Apple) s’intégrera à ce nouveau Siri hybride.
Contexte : le nouveau Siri à la WWDC 2026
Cette révélation intervient quelques jours avant la WWDC 2026 (8 juin), où Apple devrait présenter en détail sa nouvelle génération de Siri, beaucoup plus intelligente et contextuelle grâce à Gemini.
Pourquoi c’est important ?
- Performances : les Blackwell B200 sont excellents pour l’inférence de très gros modèles.
- Confidentialité : le chiffrement pendant le calcul limite les risques de fuite de données.
- Stratégie hybride : Apple combine son écosystème fermé avec des technologies externes (Google + Nvidia) tout en essayant de préserver la vie privée.
Qu’en pensez-vous ? Êtes-vous rassuré par l’utilisation de Nvidia Confidential Compute, ou auriez-vous préféré qu’Apple reste 100 % sur ses propres serveurs et puces ? Pensez-vous que ce nouveau Siri 2.0 sera enfin à la hauteur de ChatGPT et Claude ?