Apple augmente les prix d’iCloud+ dans 8 pays dont la Turquie, l'Égypte et le Vietnam

Après avoir augmenté Apple Music et Apple One hier, Apple vient de revoir à la hausse les tarifs de ses offres iCloud+ dans huit pays : le Nigeria, la Turquie, le Vietnam, le Japon, l’Égypte, la Nouvelle-Zélande, les Philippines et l’Indonésie. Cette mise à jour apparaît dans la dernière version du document de support officiel d’iCloud.

Des hausses variables pour iCloud+

Les hausses varient selon les pays et les formules, allant de 11 % à 55 %. Le Nigeria enregistre la plus forte augmentation : le plan 50 Go passe de 900 ₦ à 1 300 ₦. En Turquie, le même forfait grimpe de 39,99 TL à 49,99 TL. D’autres pays comme le Japon, le Vietnam ou les Philippines voient également leurs prix ajustés à la hausse, même si les augmentations y sont un peu moins marquées.

Pourquoi ces hausses de prix ?

Apple ajuste régulièrement ses tarifs régionaux en fonction des fluctuations monétaires. Ces derniers mois, plusieurs devises locales se sont affaiblies face au dollar américain. Le yen japonais a par exemple perdu près de 10 % de sa valeur, tandis que la livre turque a continué de se déprécier. Dans ce contexte, Apple répercute une partie de ces évolutions sur les prix locaux pour maintenir l’équilibre économique de ses services.

Ces ajustements ne concernent que les huit pays cités. En France et dans la grande majorité des autres marchés, les tarifs d’iCloud+ restent inchangés.

Rappel : ce que propose iCloud+

Tous les comptes Apple bénéficient déjà de 5 Go de stockage gratuit. Les abonnements iCloud+ ajoutent de l’espace supplémentaire et débloquent des fonctionnalités très pratiques :

Stockage étendu (50 Go, 200 Go, 2 To, 6 To ou 12 To selon les besoins)

(50 Go, 200 Go, 2 To, 6 To ou 12 To selon les besoins) iCloud Private Relay : une navigation plus privée sur Safari

: une navigation plus privée sur Safari Hide My Email : création d’adresses e-mail alias pour protéger votre vraie boîte

: création d’adresses e-mail alias pour protéger votre vraie boîte Domaines e-mail personnalisés

HomeKit Secure Video : enregistrement et analyse des caméras de sécurité sans consommer votre stockage personnel

Ces services s’intègrent parfaitement à l’écosystème Apple et sont particulièrement utiles au quotidien. Certains pestent, à juste titre dirait-on, contre les 5 Go de base, bien trop peu en 2026.

Où consulter la liste complète des nouveaux tarifs ?

Pour vérifier votre propre abonnement et vos options, rendez-vous simplement dans Réglages > [Votre nom] > iCloud sur votre iPhone, iPad ou Mac.

Ces hausses restent limitées géographiquement et ne touchent pas la grande majorité des utilisateurs. Si vous êtes dans l’un des huit pays concernés, il peut être judicieux de vérifier si votre formule actuelle correspond toujours à vos besoins ou si un changement de plan est envisageable.