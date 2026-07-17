Apple augmente le prix d'Apple Music et d'Apple One

Il n'y a pas que les appareils Apple qui deviennent plus onéreux. C'est désormais au tour d'Apple Music d'augmenter ses tarifs, pour la deuxième fois en quatre ans. Une mauvaise nouvelle pour démarrer le week-end.

Apple Music et Apple One augmentent leurs tarifs, la France n'est pas épargnée

Apple vient de mettre à jour la grille tarifaire d'Apple Music et indirectement de son offre groupée Apple One. Cette hausse, entrée en vigueur ce vendredi 17 juillet, concerne la France comme la quasi-totalité des marchés où le service est proposé, des États-Unis au Royaume-Uni en passant par l'ensemble de la zone euro.



En France, l'abonnement Individuel passe de 10,99 à 11,99 euros par mois. La formule Famille grimpe plus nettement, de 16,99 à 19,99 euros, tandis que l'offre Étudiant atteint désormais 6,99 euros. Aux États-Unis, les tarifs suivent une trajectoire comparable, avec un forfait Individuel à 11,99 dollars et un forfait Famille à 19,99 dollars. Seul Apple One Individuel échappe pour l'instant à la hausse outre-Atlantique, les formules Famille et Premier étant elles aussi revalorisées.



Nous attendons la confirmation officielle concernant les nouveaux tarifs exacts d'Apple One en France.

C'est la première augmentation générale des tarifs d'Apple Music depuis près de quatre ans, la précédente remontant à octobre 2022. Apple justifie ce geste par la hausse des coûts de licence imposés par l'industrie musicale, une pression que subissent également les maisons de disques et les ayants droit. La firme affirme vouloir maintenir une rémunération équitable des artistes malgré ce contexte économique tendu.



Ce mouvement fait écho à celui opéré par Spotify plus tôt dans l'année, qui avait lui aussi revu ses prix à la hausse aux États-Unis et sur plusieurs marchés internationaux. Malgré cet ajustement, Apple Music conserve un tarif légèrement inférieur à celui de son principal concurrent, un argument qu'Apple avait d'ailleurs mis en scène sur les réseaux sociaux au moment de la précédente hausse de Spotify.



Pour les abonnés français déjà inscrits, le changement ne sera pas immédiat. Apple applique traditionnellement ces nouveaux tarifs aux nouveaux souscripteurs sans délai, tandis que les comptes existants basculent progressivement lors de leur prochain cycle de facturation, après notification préalable via l'application ou par e-mail.



Via