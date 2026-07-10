Apple Music arrive officiellement dans les voitures Volvo

Apple et Volvo ont officialisé un nouveau partenariat : Apple Music est désormais intégré nativement dans les véhicules suédois équipés du système d’infodivertissement dernière génération, celui que l'on trouve dans les véhicules de la marque depuis 2020.

Une intégration complète et sans fil

Grâce à cette collaboration, les propriétaires de Volvo peuvent accéder directement à leur bibliothèque Apple Music, leurs playlists, stations radio et contenus exclusifs depuis l’écran du véhicule, sans avoir besoin de connecter leur iPhone.



Les fonctionnalités disponibles incluent :

Lecture sans fil via CarPlay ou intégration native.

Accès aux paroles en temps réel.

Recommandations personnalisées.

Spatial Audio (sur les modèles compatibles).

Contrôle vocal via Siri.

Un partenariat stratégique

Volvo rejoint ainsi les constructeurs qui proposent une expérience Apple Music optimisée (Mercedes, BMW, Porsche, Audi, etc.). Cette intégration renforce l’écosystème Apple dans l’automobile et offre une expérience premium aux conducteurs Volvo.Le déploiement se fait progressivement sur les modèles récents équipés du système Android Automotive ou des dernières mises à jour logicielles Volvo.



Avantages pour les utilisateurs

Plus de fluidité : pas besoin de smartphone pour lancer la musique.

: pas besoin de smartphone pour lancer la musique. Meilleure qualité sonore grâce à l’optimisation avec les systèmes audio haut de gamme de Volvo.

grâce à l’optimisation avec les systèmes audio haut de gamme de Volvo. Accès facile aux milliers de playlists et albums Apple Music.

Cette annonce s’inscrit dans la stratégie d’Apple de renforcer sa présence dans l’habitacle des voitures, notamment avec CarPlay et Apple Music.

Disponibilité

Les conducteurs Volvo équipés peuvent dès maintenant profiter de cette nouvelle intégration. Une mise à jour logicielle suffit généralement pour activer Apple Music directement dans l’interface du véhicule.

La mise à jour logicielle sera disponible pour les modèles Volvo EX90, ES90, XC90, S90, V90, XC60, S60, V60, XC40, EX40 et EC40, à partir de l’année-modèle 2020. La date de disponibilité peut varier en fonction du modèle du véhicule et du marché.

Apple continue d’étendre son écosystème musical dans l’automobile, offrant une expérience de plus en plus fluide et immersive aux utilisateurs.