Audi intègre directement Apple Music dans ses nouvelles voitures

⏰ Il y a 4 heures

Medhi Naitmazi

Après Porsche, un autre constructeur du groupe Volkswagen va intégrer Apple Music dans ses véhicules. Il s'agit d'Audi, la branche premium. Jusqu'à présent, il fallait passer par CarPlay pour profiter du service musical en streaming. Désormais, les propriétaires de voitures de la marque allemande vont pouvoir utiliser Apple Music directement au sein du système MMI.

Une intégration plus profonde dans les Audi

Les propriétaires d'Audi peuvent désormais écouter leurs musiques préférées sur Apple Music via leur système d'infodivertissement sans avoir à le connecter à leur iPhone en Bluetooth ou USB. Le constructeur automobile premium a déployé l'intégration d'Apple Music pour la quasi-totalité de ses véhicules les plus récents en Europe, en Amérique du Nord et au Japon, à partir de l'année modèle 2022. Même les voitures déjà en circulation bénéficieront de cette fonctionnalité grâce à une mise à jour automatique par voie aérienne. Voici un extrait du communiqué de presse :

Audi intègre Apple Music, un service d'abonnement de musique en continu de première qualité, directement dans certains modèles. L'ajout d'Apple Music au système d'infodivertissement donne aux utilisateurs la possibilité d'accéder à leur abonnement directement et intuitivement à partir de l'écran de l'interface multimédia (MMI) en utilisant les données Internet du véhicule. Cette intégration transparente permet aux abonnés d'Apple Music de retrouver leur musique préférée et de découvrir encore plus de nouveautés.

Après avoir installé l'application sur leur système d'infodivertissement, les propriétaires d'Audi devront simplement la lancer, suivre les instructions à l'écran et saisir l'identifiant Apple qu'ils utilisent pour Apple Music. Le système enverra un code de vérification à leur téléphone qu'ils devront saisir, mais c'est à peu près tout pour le processus de configuration. En Europe, les propriétaires peuvent profiter gratuitement des 3 premiers Go de streaming, le reste sera facturé.



Les véhicules Audi sont déjà équipés de CarPlay d'Apple - la société a commencé à fournir le logiciel avec ses véhicules européens en 2015 et avec ses véhicules nord-américains un an plus tard. Grâce à CarPlay, les utilisateurs peuvent connecter leur téléphone à leur système d'infodivertissement pour obtenir des indications optimisées en fonction du trafic, passer des appels, envoyer et recevoir des messages et écouter Apple Music à l'écran. Ce déploiement autonome d'Apple Music facilite toutefois grandement l'accès au service, de quoi profiter des enceintes de qualité comme le rappelle la marque aux quatre anneaux :