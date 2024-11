Steam intègre un enregistrement d'écran directement sur sa plateforme

Avec un peu de retard, Steam lance son enregistreur d'écran pour tous les utilisateurs. De quoi enregistrer les jeux que vous ne possédez pas. Il est accompagné d'un outil d'édition qui permet de modifier un fichier avant de l'envoyer ou de le ranger dans un dossier.

Steam officialise son propre enregistreur d'écran

À l'époque réservé à une certaine tranche de joueurs, l'enregistrement d'écran est désormais totalement démocratisé dans le monde du gaming. Il existe de nombreuses méthodes pour enregistrer sa partie et la diffuser ou la partager à d'autres. Steam possédait la sienne en bêta et vient officiellement de la mettre à disposition de tous.



À partir d'aujourd'hui, tous les joueurs Steam peuvent utiliser la fonction Steam Game Recording qui, comme son nom l'indique, permet un enregistrement manuel et automatique de son écran. Une fonctionnalité désactivée par défaut à activer et à configurer via les paramètres de Steam.

Une fois activée et configurée, elle permet à l'aide d'un simple raccourci sur le clavier de lancer un enregistrement d'écran avec une limite de temps prédéfinie. La capture concerne uniquement Steam et se stoppe si vous sortez de la plateforme pour utiliser une autre application ou revenir sur le bureau de votre Mac ou PC.



Les enregistrements sont stockés dans un espace dédié et peuvent être édités directement sur la plateforme. Une fois que le fichier est parfait, on peut l'exporter facilement en tant que fichier .MP4. Il est conçu pour consommer peu de ressources, mais peut rencontrer des ralentissement sur une machine qui ne dispose pas d'une carte graphique Nvidia ou AMD.