Steam précise que vous n'achetez pas un jeu mais une licence

Steam a récemment modifié un détail important au moment de l'achat sur sa plateforme. Le leader de la distribution de jeux sur PC et Steam Deck affiche désormais une notice au niveau du panier, indiquant que les achats effectués par ce biais correspondent à une licence et non à la propriété d'un jeu. Cette mesure semble être une réponse proactive à une loi californienne à venir qui exigera des entreprises qu'elles précisent que les acheteurs ne possèdent pas réellement le contenu numérique.

Steam devance la législation à venir

Lorsque les utilisateurs de Steam consultent leur panier avant de procéder au paiement, un message apparaît en bas à droite : « L'achat d'un produit numérique donne droit à une licence pour le produit sur Steam ». C'est la première fois que les clients ont droit à un tel message, ce qui ne manquera pas de faire réagir. Le créateur de Valve a d'ailleurs mis à jours ses conditions.

Le mois dernier, le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a promulgué la loi AB 2426, qui impose aux places de marché numériques comme Steam, mais aussi l'App Store, le Play Store et autre PS Store par exemple, d'informer clairement les clients lorsqu'ils n'achètent qu'une licence d'accès au contenu.



Cette loi s'applique aux versions numériques des jeux vidéo, de la musique, des films, des émissions de télévision et des livres électroniques disponibles sur les sites de vente en ligne, mais pas aux téléchargements permanents hors ligne. Les entreprises qui ne respectent pas la loi pourraient être sanctionnées pour publicité mensongère si elles n'expliquent pas clairement les limites des achats numériques.



La législation a été pensée à la suite de plusieurs incidents dans l'industrie des jeux vidéo, le plus tristement connu étant celui d'Ubisoft qui a retiré The Crew. On comprend mieux pourquoi la société a perdu près de 90 % en bourse ces derniers mois.



Nul doute qu'Apple l'indiquera prochainement sur son magasin, et que les consoles avec lecteur de disque ont encore de beaux jours devant elles...