Fin d’Apple Pay en France ? Le Crédit Agricole lance sa propre app de paiement mobile

Le Crédit Agricole vient de franchir un cap historique en France. La banque a discrètement lancé une nouvelle version de Paiement Mobile, sa propre application de paiement sans contact sur iPhone, qui permet d’utiliser directement la puce NFC de l’iPhone sans passer par Apple Pay.

Une première en France

Grâce à l’ouverture de la puce NFC imposée par le DMA (Digital Markets Act) depuis iOS 17.4, les banques européennes peuvent désormais proposer leur propre solution de paiement. Le Crédit Agricole est la première grande banque française à sauter le pas avec une application dédiée, comme l'ont remarqué nos amis d'iGen.



L’application permet d’ajouter ses cartes bancaires et de payer en sans-contact en double-cliquant sur le bouton latéral de l’iPhone, comme avec Apple Pay. Il est même possible de définir cette app comme solution de paiement par défaut.

Une stratégie risquée ?

Si l’initiative est compréhensible d’un point de vue économique (les banques paient une commission à Apple sur chaque transaction), elle pose plusieurs problèmes pour l’expérience utilisateur :

Fragmentation : Au lieu d’avoir toutes ses cartes au même endroit dans Apple Wallet, les clients pourraient devoir jongler entre plusieurs applications (une par banque).

: Au lieu d’avoir toutes ses cartes au même endroit dans Apple Wallet, les clients pourraient devoir jongler entre plusieurs applications (une par banque). Perte de confort : Apple Pay offre une expérience unifiée, sécurisée et extrêmement fluide. Une multiplication des apps risque de compliquer les choses pour les utilisateurs.

: Apple Pay offre une expérience unifiée, sécurisée et extrêmement fluide. Une multiplication des apps risque de compliquer les choses pour les utilisateurs. Adoption incertaine : Apple Pay est très apprécié des clients iPhone. Beaucoup risquent de rester fidèles au service d’Apple plutôt que de basculer vers une solution bancaire.

Reste que l'on se demande si cette décision n’est pas une erreur stratégique. Sur Android, où le NFC est ouvert depuis longtemps, le paiement mobile est beaucoup plus fragmenté et moins pratique qu’Apple Pay.

Apple Pay reste disponible

Pour le moment, le Crédit Agricole continue de supporter Apple Pay. L’application Paiement Mobile est présentée comme une alternative, pas encore comme un remplacement. Mais le signal est clair : les banques veulent reprendre le contrôle du paiement mobile, et ainsi éviter des commissions qui vont dans la poche d'Apple.



D’autres établissements pourraient rapidement suivre, ce qui pourrait mener à une véritable banalisation du paiement sur iPhone en France.



Cette initiative du Crédit Agricole est une conséquence directe de l’ouverture forcée du NFC par l’Europe. Si elle peut sembler logique pour les banques, elle risque surtout de dégrader l’expérience utilisateur qui faisait la force d’Apple Pay. Les mois à venir diront si les clients suivront ou resteront fidèles à l’écosystème Apple.

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