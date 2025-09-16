Les comptes Spotify gratuits peuvent enfin choisir leurs musiques

Après des années de lecture forcée en mode aléatoire, Spotify abolit enfin l'une de ses contraintes les plus critiquées : les utilisateurs gratuits peuvent désormais choisir et écouter directement n'importe quelle chanson de leur choix. Cette révision majeure de l'offre gratuite, annoncée le 15 septembre, met fin à une limitation historique qui poussait de nombreux utilisateurs vers l'abonnement Premium ou vers des alternatives comme Apple Music.

La fin d'une contrainte historique

Fini le temps où les utilisateurs gratuits de Spotify devaient subir la lecture aléatoire forcée. La plateforme suédoise annonce officiellement la possibilité d'écouter n'importe quelle chanson à la demande, même sans abonnement payant. Cette limitation, en place depuis des années, représentait un véritable frein à l'adoption du service face à des concurrents plus permissifs.

Le changement s'accompagne de trois nouvelles fonctionnalités aux noms évocateurs : "Pick & Play" permet de choisir directement un titre dans une playlist, "Search & Play" autorise l'écoute immédiate après une recherche, tandis que "Share & Play" facilite l'écoute des morceaux partagés sur les réseaux sociaux.

Des améliorations avec des limites

Attention toutefois : cette liberté retrouvée n'est pas totale. Spotify impose désormais une allocation quotidienne de "temps à la demande", dont la durée exacte n'a pas été communiquée. Une fois cette limite atteinte, les utilisateurs retournent au mode classique avec un nombre restreint de passages par heure.

Les autres restrictions demeurent inchangées : publicités entre les morceaux, impossibilité d'écouter hors-ligne et absence d'accès à l'audio haute qualité récemment déployé. Ces éléments restent l'apanage des abonnés Premium à 11,99€ par mois.

Un défi pour Apple Music

Cette évolution stratégique de Spotify intervient dans un contexte de concurrence intense. Apple Music, avec son intégration native dans l'écosystème iOS et ses 88 millions d'abonnés, pourrait voir son avantage concurrentiel s'éroder. Les utilisateurs d'iPhone et iPad disposent désormais d'une alternative gratuite plus attractive, même si les fonctionnalités premium d'Apple Music conservent leurs atouts, notamment l'audio spatial et le mode karaoké.

Le déploiement mondial de ces nouveautés s'effectuera progressivement dans les prochains jours, marquant une nouvelle étape dans l'évolution du streaming musical gratuit.