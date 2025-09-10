Spotify propose enfin le mode Lossless pour ses abonnés Premium

Après des années d’attente et de rumeurs, Spotify déploie enfin la lecture Lossless, une fonctionnalité très attendue qui permet d’écouter sa musique dans une qualité audio bien plus riche et détaillée. Ce mode, déjà proposé depuis plusieurs années par Apple Music et d’autres services concurrents, arrive sans frais supplémentaires pour les abonnés Premium. Une étape importante pour la plateforme suédoise, qui cherche à rattraper son retard dans la course à la haute fidélité audio.

Après des années de rumeurs et de promesses, Spotify a enfin lancé la lecture Lossless pour ses abonnés Premium. Cette fonctionnalité, très attendue par les audiophiles, permet d’écouter la musique dans une qualité bien supérieure à celle du streaming classique. Contrairement à ce qui avait été envisagé par le passé avec l’offre « Spotify HiFi », ce mode Lossless est intégré sans frais supplémentaires pour les utilisateurs Premium, ce qui le rend immédiatement accessible à un grand nombre d’abonnés.

Le déploiement est en cours dans plus de cinquante pays. La France n'est pas encore concernée mais cela devrait être le cas dans les semaines à venir. Lorsqu’un compte est activé, une notification apparaît directement dans l’application, et l’option peut être activée depuis les paramètres de qualité audio. Une mention spécifique indiquera également qu’un morceau est diffusé en Lossless, garantissant ainsi une transparence pour l’utilisateur sur la qualité réelle d’écoute.

Une qualité sonore qui change l’expérience d’écoute

Le Lossless de Spotify repose sur un encodage en FLAC 24-bit / 44,1 kHz, offrant une restitution fidèle et plus détaillée des morceaux. Cette évolution représente un grand pas en avant pour les utilisateurs de la plateforme, habitués jusque-là à une compression plus agressive qui réduisait la richesse sonore. La différence est particulièrement notable avec de bons casques, écouteurs ou systèmes audio compatibles.

Cependant, Spotify reste légèrement en retrait face à certains concurrents qui proposent du Hi-Res Lossless, atteignant jusqu’à 24-bit / 192 kHz. Cela reste néanmoins un changement majeur qui répond à une demande persistante de ses utilisateurs, frustrés depuis des années par l’absence de cette fonctionnalité.

Apple Music, pionnier dans ce domaine

De son côté, Apple Music a pris une avance considérable en lançant son mode Lossless dès juin 2021, accompagné du Spatial Audio avec Dolby Atmos. Là encore, l’offre avait été proposée sans coût supplémentaire, rendant immédiatement accessible un catalogue complet en qualité CD et en Hi-Res Lossless.

Apple utilise le format ALAC (Apple Lossless Audio Codec) et propose plusieurs niveaux de qualité, allant du 16-bit/44,1 kHz jusqu’au 24-bit/192 kHz. En seulement quelques mois, l’ensemble de son catalogue avait été converti, positionnant le service comme une référence pour les amateurs de haute fidélité.

4 ans de retard

Avec ce lancement, Spotify rattrape enfin son retard dans la bataille de la qualité audio. Même si la résolution proposée reste légèrement inférieure à celle d’Apple Music ou de services plus spécialisés comme Tidal ou Qobuz, cette mise à jour marque une avancée importante. Elle répond également à une promesse faite de longue date par la plateforme, qui avait annoncé le Lossless dès 2021 sans jamais le concrétiser jusqu’à aujourd’hui.

Il sera intéressant de suivre l’évolution de cette stratégie. Spotify pourrait, à l’avenir, proposer une formule plus haut de gamme pour aller encore plus loin dans la qualité audio, tout en continuant à séduire les utilisateurs avec son catalogue et ses fonctionnalités sociales, qui restent parmi les plus appréciées du marché.

