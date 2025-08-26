Spotify lance les messages privés et devient un vrai réseau social

Spotify continue sa transformation en réseau social avec l'arrivée d'une fonctionnalité de messagerie privée baptisée "Messages". Cette nouveauté, qui commence à se déployer cette semaine sur mobile dans certains marchés, permet aux utilisateurs d'échanger des recommandations musicales, podcasts et livres audio directement dans l'application. Une stratégie qui pourrait s'avérer payante pour le géant suédois, face à la concurrence d'Apple Music et des autres services de streaming.

Une messagerie pensée pour le partage musical

Spotify Messages propose des conversations privées en tête-à-tête où les utilisateurs peuvent partager du contenu audio et réagir avec des émojis et du texte. Pour initier une conversation, il suffit d'appuyer sur l'icône de partage lors de l'écoute d'un titre, podcast ou livre audio, puis de sélectionner un contact. La fonctionnalité est accessible aux comptes gratuits et Premium pour les personnes âgées de plus de 16 ans.

L'accès à ces conversations reste contrôlé : seules les personnes ayant déjà interagi entre elles sur Spotify peuvent s'envoyer des messages. Cela inclut les utilisateurs de playlists collaboratives, de Blends, de Jams, ou encore les membres d'un même abonnement Famille ou Duo. Cette approche limite les interactions non désirées tout en favorisant les échanges entre proches.

La plateforme met l'accent sur la sécurité avec un chiffrement des conversations "aux standards de l'industrie" et un système de modération proactif. Les utilisateurs peuvent signaler des contenus inappropriés, bloquer d'autres utilisateurs ou désactiver complètement la fonctionnalité dans les paramètres.

Une différenciation face à Apple Music

Cette initiative s'inscrit dans une stratégie plus large de Spotify pour se transformer en plateforme sociale interactive. Contrairement à Apple Music qui mise sur l'intégration avec l'écosystème Apple, Spotify cherche à créer sa propre communauté d'utilisateurs au sein de l'application. L'année dernière, la plateforme avait déjà introduit les commentaires sur les podcasts, et Gustav Söderström, directeur produit et technologie, avait évoqué une expérience utilisateur "beaucoup plus interactive".

Cette approche contraste avec la philosophie d'Apple, qui privilégie la simplicité et l'intégration native avec iOS. Spotify Messages vient compléter les nombreuses intégrations existantes avec Instagram, TikTok, Snapchat ou WhatsApp, créant un écosystème de partage centralisé autour de la découverte musicale.

Le déploiement commence cette semaine en Amérique latine et du Sud, avant de s'étendre aux États-Unis, Canada, Brésil, Union européenne, Royaume-Uni, Australie et Nouvelle-Zélande dans les semaines à venir. Cette fonctionnalité pourrait séduire les utilisateurs qui trouvent fastidieux de jongler entre applications pour partager leurs découvertes musicales, tout en offrant à Spotify de précieuses données sur les habitudes de recommandation de ses 500 millions d'utilisateurs actifs.



