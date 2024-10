Spotify affiche la qualité Lossless aux abonnés Music Pro

L'audio sans perte a beau être disponible chez ses concurrents comme Apple Music ou Tidal, Spotify prend son temps. Annoncé en février 2021, Spotify HiFi n'est toujours pas disponible en 2024. Mais l'attente semble bientôt terminée car la bêta actuelle affiche enfin l'option "Lossless" avec un nouveau nom.



La route aura été longue et sinueuse comme disaient les Beatles. Certains pensaient même que Spotify avait enterré le projet annoncé il y a plus de trois ans.​​​​​​​

Spotify s'apprête à lancer la qualité sans perte

Quelques jours après avoir découvert une option "Music Pro" dans le code de Spotify sur Android, voilà que les utilisateurs passant par TestFlight pour avoir la version bêta du géant suédois ont désormais la possibilité d'écouter la musique sans perte de qualité.



Au-dessus de la qualité "Very High" ("Très élevée"), il y a désormais "Lossless" ("Sans perte"), avec un flux jusqu'à quatre fois plus important pour n'omettre aucun détail sonore.



Tout n'est pas encore terminé, mais l'interface est traduite dans plusieurs langues et on y trouve des mentions sans équivoque comme "son haute-fidélité 16-bit et 24-bit" ou "écoute sans perte", ce qui fait inéluctablement à Spotify HiFi, enfin le nom initialement donné par la plateforme.

Il n'y a aucune indication officielle sur le prix ou la date de sortie, mais tout porte à croire qu'il y aura bientôt un nouvel add-on payant appelé "Music Pro", avec des fonctionnalités telles que l'audio sans perte et les outils de remixage avancés. À un moment, le nom commercial de l'abonnement sans perte était même "Surpremium". Mais visiblement, il n'a pas été approuvé par les responsables.



Les rumeurs parlaient d'un abonnement plus cher à 14,99 €, voire plus. Pour justifier le prix, outre la qualité sans perte, Spotify intégrera la génération de listes de lecture par l'IA (lancée depuis en version bêta pour les abonnés Premium), de nouvelles façons de trier vos listes de lecture, et des récapitulatifs musicaux plus personnalisés.



Une chose est sûre, il faudra payer toujours plus cher pour y avoir droit, alors que le service cherche désespérément à devenir rentable, malgré son demi-milliard d'utilisateurs.

