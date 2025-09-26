Spotify durcit sa politique face à la musique créée par l’IA

Spotify a annoncé de nouvelles mesures pour encadrer l’usage de l’intelligence artificielle dans la création musicale. Objectif : plus de transparence pour les auditeurs et une lutte renforcée contre le spam et les abus.

Spotify se renforce face à la musique générée par l’IA avec une nouvelle politique stricte

Spotify franchit une étape importante dans sa gestion de la musique générée par intelligence artificielle. La plateforme de streaming a dévoilé une nouvelle politique qui vise à mieux encadrer l’utilisation de l’IA dans la création musicale, tout en luttant contre le spam et les abus qui prolifèrent sur le service.

D’ici la fin de l’année, Spotify adoptera la norme internationale DDEX, qui permettra d’identifier précisément les morceaux ayant recours à l’IA. Cette norme sera intégrée directement dans les métadonnées des titres et indiquera de quelle manière l’IA a été utilisée : voix, instruments ou post-production. L’objectif est de rendre la création musicale plus transparente, sans pour autant forcer une séparation stricte entre musique « humaine » et musique « assistée par IA ».

Selon Sam Duboff, responsable Marketing et Politique de Spotify, cette approche permettra de « donner aux artistes la liberté d’explorer de nouveaux outils technologiques tout en garantissant la clarté pour les auditeurs et l’industrie ». Plusieurs labels et distributeurs majeurs ont déjà accepté d’adopter ce système.

Avec la montée en puissance des outils d’IA, publier des morceaux est devenu beaucoup plus facile, mais aussi propice aux abus. Spotify prévoit donc de lancer un nouveau filtre anti-spam musical dès cet automne. Ce système automatisé détectera les morceaux publiés dans le but de tromper les algorithmes de recommandation ou de générer des revenus de manière frauduleuse.

Le filtre sera déployé progressivement afin de s’assurer qu’il cible uniquement les contenus problématiques. Spotify collaborera également avec ses partenaires pour éviter un phénomène croissant : les « incohérences de profils », où des morceaux sont publiés sous le nom d’un autre artiste sans autorisation.

Spotify a profité de cette annonce pour interdire formellement l’usage de voix clonées ou de deepfakes non autorisés. Cette décision fait suite à la multiplication de morceaux imitant la voix de chanteurs célèbres sans leur consentement. Désormais, tout contenu de ce type sera supprimé, et les comptes responsables risqueront d’être bannis.

Ces changements interviennent alors que la musique générée par IA connaît une croissance fulgurante. Deezer a récemment indiqué que plus de 30 000 morceaux entièrement créés par IA étaient téléchargés chaque jour sur sa plateforme. Même si Spotify n’a pas dévoilé ses chiffres, il est probable qu’il soit confronté à une tendance similaire.

En agissant ainsi, Spotify espère trouver un équilibre : soutenir les artistes qui utilisent l’IA de manière créative, tout en empêchant les comportements nuisibles. Avec ces nouvelles règles, Spotify envoie un signal fort : l’intelligence artificielle a sa place dans la musique, mais elle doit être encadrée pour préserver l’intégrité des artistes et la confiance des auditeurs.