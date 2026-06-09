iOS 27 : voici les nouveautés Apple Music

Apple a profité de la WWDC 2026 pour apporter plusieurs améliorations bienvenues à Apple Music dans iOS 27, iPadOS 27 et macOS 27. Même si la majeure partie du keynote était centrée sur Siri AI et Apple Intelligence, le service de streaming bénéficie de mises à jour significatives en termes de design, de performances et d’intelligence.

Pages d’artistes entièrement repensées

La nouveauté la plus visible est le redesign des pages d’artistes. Apple a complètement revu la mise en page avec :

Un gros bouton Aléatoire mis en avant

Un affichage plus moderne du nom de l’artiste

Une hiérarchie visuelle améliorée

Les pages d’albums ont également été mises à jour, même si les changements sont pour l’instant plus discrets dans la première bêta.

Apple Music sur iOS 26 / iOS 27

AutoMix encore plus intelligent

Apple a considérablement amélioré sa fonctionnalité AutoMix, déjà très appréciée. Grâce à des algorithmes d’IA plus avancés, les transitions entre les morceaux sont désormais encore plus fluides et naturelles. Le système analyse mieux la tonalité, le tempo et la structure des chansons pour créer des mix plus harmonieux. Le classique Crossfade reste bien sûr disponible pour ceux qui préfèrent une option plus simple.

Performances et fluidité renforcées

Apple a porté une attention particulière à la réactivité du service, comme dans tout le système :

Chargement beaucoup plus rapide de la vue En cours de lecture

Démarrage de la lecture quasi instantané

Meilleure fiabilité du streaming, même en conditions réseau difficiles (4G/5G)

Intégration poussée avec la nouvelle Siri AI

Avec l’arrivée de la nouvelle Siri AI, vous pourrez désormais interagir avec Apple Music de façon beaucoup plus naturelle. Mais cette évolution est réservée aux anglophones dans un premier temps.



Exemples de commandes vocales :

« Joue un de ses nouveaux singles »

« Mets de la musique comme celle-ci mais en plus calme »

« Continue la playlist que j’écoutais hier soir »

Disponibilité

Ces nouveautés Apple Music arriveront avec la version finale d’iOS 27 cet automne (septembre 2026). Certaines fonctionnalités sont déjà présentes dans la bêta développeur disponible depuis hier soir.



En clair, Apple Music dans iOS 27 gagne en modernité, en fluidité et en intelligence. Ce n’est pas une refonte massive, mais des améliorations bienvenues.