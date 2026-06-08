[Live] Keynote WWDC 26 d'Apple du 08/06 : iOS 27, macOS 27, watchOS 27, tvOS 27

C'est le jour J, comme dirait Apple ! Neuf mois après le dernier keynote, celui des iPhone 17, la firme la plus valorisée en bourse présente ce jour les nouveaux logiciels à venir avec iOS 27 en tête, ainsi que toutes les variantes « 27 » pour macOS, iPadOS, tvOS, watchOS et autre visionOS. La star sera sans aucun doute le nouveau Siri !

Un Apple Event un peu particulier

Cet #AppleEvent d'été sera le dernier de Tim Cook en tant que CEO de la société, lui qui sera remplacé au 1er septembre par John Ternus. Pour terminer en beauté, ce keynote préenregistré par les équipes d’Apple sera retransmis en direct sur Internet et aux heureux développeurs tirés au sort qui campent déjà devant l'Apple Park.

Quelle heure pour le keynote "WWDC 26"

L'événement d'aujourd'hui commence à 19 heures, heure de Paris, un horaire habituel qui correspond à 10 heures, heure locale en Californie. Comme souvent, nous avons des partenaires sur place qui nous donneront leur ressenti en direct.

Les points clés de la conférence "WWDC 26" :

iOS 27

iPadOS 27

macOS 27

watchOS 27

tvOS 27

homePodOS 27

visionOS 27

Nouveau Mac mini M5 (?)

Nouveau HomePod mini 2 (?)

Nouvelle Apple TV 4K (?)

Nouveautés attendues au keynote Apple

Voici un condensé de ce qui nous attend ce soir :

iOS 27

iOS 27 s'annonce comme une mise à jour majeure centrée sur un Siri ultra-intelligent (accès emails/photos/fichiers/calendrier, conscience d’écran, intégration profonde aux apps, mode chatbot complet avec recherche web, génération d’images, résumés, etc.), nouvelle interface (glissement central, Dynamic Island, app Siri autonome), confidentialité renforcée et choix de modèles (ChatGPT, Claude, Gemini) ; évolutions photo (mode Siri, analyse nutritionnelle, scan cartes), Photos (Extend/Reframe, édition langage naturel), Wallet, Genmoji, fonds d’écran IA, Raccourcis IA ; optimisation « Snow Leopard » (fluidité/stabilité) + préparation iPhone pliable (Split View, interface iPad-like) ; fin support iPhone 11 / SE 2.

macOS 27

Comme pour iOS, macOS 27 offrira une refonte majeure de Siri (toutes les nouvelles capacités + app autonome) ; fin du support Intel (dernière version avec Rosetta 2, macOS 28 ne le supportera plus) ; améliorations Photos (Extend/Reframe), Raccourcis IA, Writing Tools avancés, Image Playground/Genmoji plus réalistes, Safari (regroupement onglets IA), Liquid Glass amélioré ; refonte légère de l’interface et gros focus performances/stabilité/autonomie (style Snow Leopard) ; nom probable macOS Big Bear.

watchOS 27

Mise à jour légère pour l'Apple Watch avec nouveaux cadrans (dont variante Modular Ultra), intégration Siri améliorée (contexte personnel), génération fonds d’écran IA possible, dictée/correction grammaticale améliorées et optimisations performances/autonomie.

tvOS 27

Mise à jour modérée axée accessibilité (Texte plus grand partout) et préparation de la nouvelle Apple TV 2026 ; Siri plus conversationnelle, recommandations IA pour contenus, intégrations domotiques renforcées et optimisations fluidité.

visionOS 27

Mise à jour légère mais cohérente pour le Vision Pro : parité Siri (chatbot, contexte, intégration apps), mises à jour Apple Intelligence (Image Playground, Writing Tools, Genmoji), améliorations performances/confort et accessibilité.

Mac mini M5

Le Mac mini M5 (et M5 Pro) devrait apporter une puce plus puissante axée sur l’IA et le GPU (jusqu’à +45 % en graphismes), avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage en base, des SSD plus rapides, Thunderbolt 5 et une connectivité améliorée tout en conservant son design compact.

HomePod mini 2

Le HomePod mini 2 bénéficiera d’un processeur beaucoup plus récent (S9/S10/S11), d’une puce N1 pour Wi-Fi 7/Bluetooth 6, d’un UWB 2e génération pour un Handoff plus fluide, d’un son amélioré et du support complet Apple Intelligence/Siri avancé.

Nouvelle Apple TV 4K

La nouvelle Apple TV 4K passera à une puce A17 Pro (ou équivalente), intégrera la puce N1 (Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Thread), supportera pleinement Apple Intelligence et la nouvelle Siri, avec une télécommande potentiellement rafraîchie et un rôle renforcé de hub domotique.

Comme suivre le keynote WWDC26 d'Apple en français

Pour ne rien manquer, comme d’habitude depuis 18 ans, rendez-vous sur votre site préféré iPhoneSoft.fr. L'évènement est à suivre en direct et en français, avec la vidéo officielle du live en haut de la page keynote. Nous présenterons également l’essentiel des nouveautés dans des articles dédiés à chaque produit juste pendant/après la conférence, en plus de la retranscription illustrée.

Tim Cook ouvrira la conférence numérique à 18h45, rejoignez-nous pour suivre cet évènement avec nous en direct sur l'app ou le site, ou via notre compte X @iPhoneSoft_fr avec les moments les plus importants.



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Keynote Apple en français

Résumé des nouveautés

Vous retrouverez en fin de journée, tous les articles détaillés ci-dessous :