tvOS 27 abandonne l'Apple TV 4K de première génération

Absente du keynote de la WWDC 2026, l’Apple TV n’a eu droit qu’à une discrète mise à jour de sa documentation. Pourtant, tvOS 27 apporte quelques nouveautés et marque surtout la fin du support pour deux modèles historiques du boîtier multimédia d’Apple.

tvOS 27 : l’Apple TV oubliée du keynote perd deux modèles au passage

La WWDC 2026 aura été, à bien des égards, la conférence de l’IA et de Siri. Mais dans cet agenda ultra-chargé, une plateforme a été passée sous silence de façon presque ostensible : l’Apple TV. Ni mention à la tribune, ni démonstration, ni nouveauté mise en avant. tvOS 27 a simplement été annoncé dans la foulée du keynote via la documentation officielle, sans cérémonie.



Ce silence en dit long sur l’état de la plateforme. L’Apple TV végète depuis des années dans un relatif abandon, sans renouvellement matériel depuis le modèle 4K de troisième génération lancé en 2022. Un nouveau modèle 4K de quatrième génération est attendu plus tard cette année, ce qui explique peut-être pourquoi la marque n’a pas jugé utile d’agiter le drapeau tvOS lors de son événement le plus regardé.

En attendant ce nouveau hardware, la mise à jour tvOS 27 apporte tout de même quelques ajustements. L’application Podcasts bénéficie d’une refonte visuelle, les animations et les lancements d’applications gagnent en fluidité, et le support d’une taille de texte plus grande fait enfin son apparition sur grand écran, une fonctionnalité déjà présente depuis longtemps sur iPhone, iPad et Vision Pro.

Apple TV 4K de première génération abandonnée

Sur le plan de la compatibilité, tvOS 27 abandonne deux modèles qui étaient encore pris en charge sous tvOS 26 : l’Apple TV HD de 2015, qui bouclait tout de même onze ans de mises à jour logicielles, et l’Apple TV 4K de première génération sortie en 2017. Seuls l’Apple TV 4K de deuxième génération (2021) et de troisième génération (2022) restent dans la course. Une liste courte, pour une plateforme qui attend visiblement son prochain souffle avec l’arrivée annoncée d’un nouveau boitier à l’automne.