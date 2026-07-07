La série Nocturne arrive en octobre sur Apple TV+

Apple TV, anciennement Apple TV+, a officialisé la date de sortie de Nocturne sur X, sa nouvelle série dramatique policière. Portée par Liev Schreiber (Spotlight), Zazie Beetz (They Will Kill You) et Stephen Graham (Adolescence), la série débarquera le 30 octobre 2026.

Un thriller psychologique haletant

Nocturne (anciennement Lazarus) est adaptée des romans Lazarus et The Sandman de Lars Kepler. L’histoire suit Jonah Lynn (Schreiber), un ancien soldat devenu détective de la criminelle. Fatigué de la violence de Philadelphie, il s’installe dans une petite ville de Pennsylvanie pour une vie plus calme. Mais tout bascule quand un tueur en série diaboliquement intelligent, Jurek Walter (Graham), s’attaque à la ville et à sa famille. Jonah doit tout faire pour protéger les siens. Sa fille adoptive, l’agent du FBI Saga Bauer (Beetz), va même infiltrer l’esprit du tueur pour retrouver la dernière victime disparue



La série pose une seule question : comment battre un serial killer à son propre jeu ?

Une production ambitieuse

Créée par Rowan Joffe (producteur exécutif).

Showrunner et scénariste principal : John Hlavin (10 épisodes).

Adaptation fidèle de l’univers sombre et captivant de Lars Kepler.

Les premières images dévoilées montrent une atmosphère oppressante, promettant un thriller psychologique intense.

Pourquoi c’est un événement Apple TV+ ?

Apple TV+ continue de miser sur des séries dramatiques de qualité avec des acteurs de premier plan. Après les succès de Severance ou Silo, Nocturne pourrait devenir le nouveau thriller addictif de la plateforme.La présence de Liev Schreiber dans le rôle principal et Stephen Graham en tueur en série particulièrement glaçant laisse présager des performances exceptionnelles.

Date de sortie

Nocturne sera disponible dès le 30 octobre 2026 sur Apple TV+. Idéal pour les soirées d’automne et les fans de thrillers. Si vous aimez les enquêtes sombres et les adaptations littéraires réussies, cette série est à surveiller de près. Apple TV+ renforce encore son catalogue avec un thriller qui s’annonce captivant du début à la fin.



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