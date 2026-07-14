WordPress TV : une nouvelle application native pour Apple TV

Bonne nouvelle pour les amateurs de WordPress et les possesseurs d’Apple TV ! WordPress vient de lancer WordPress TV, une application dédiée à tvOS qui permet de profiter tranquillement depuis son canapé de l’immense catalogue vidéo de la communauté.

WordPress sur Apple TV

L’application, développée par Automattic, rend accessible sur votre Apple TV des milliers de vidéos gratuites : enregistrements de sessions WordCamp du monde entier, conférences, tutoriels et prises de parole sur le design, le développement, le business ou la création de contenu. Un vrai trésor pour tous ceux qui veulent apprendre ou se tenir au courant des dernières évolutions de WordPress directement des personnes qui le construisent et l’utilisent au quotidien.

Une expérience pensée pour le salon

WordPress TV, tirée du site éponyme, a été codée complètement nativement pour tvOS. L’interface est claire et agréable : une grille de posters intuitive que vous naviguez avec la télécommande Siri Remote, et un lancement de lecture en plein écran en HD fluide d’un simple clic. Rien à installer de compliqué, pas de compte obligatoire : l’application s’ouvre directement sur un vaste choix de contenus.

Le catalogue provient intégralement de WordPress.tv, la bibliothèque vidéo communautaire. De nouvelles vidéos sont ajoutées régulièrement, ce qui garantit un renouvellement constant.

Au programme :

Enregistrements complets de sessions WordCamp partout dans le monde

Conférences sur le design, le développement, les aspects business et la création de contenu

Tutoriels concrets pour tirer le meilleur parti de WordPress

Et bien d’autres surprises mises en ligne par la communauté

L’application est entièrement gratuite, pèse seulement 5,7 Mo et nécessite tvOS 26.0 ou ultérieur. Elle est disponible dès maintenant sur l’App Store Apple TV (catégorie Éducation, en anglais pour l’instant).

Pourquoi c’est intéressant ?

Pour les utilisateurs WordPress, c’est l’occasion idéale de transformer votre Apple TV en une véritable salle de formation à domicile. Que vous soyez débutant ou développeur confirmé, vous trouverez des sessions inspirantes et pratiques sans avoir à fouiller sur un ordinateur ou un téléphone.

Automattic met ici l’accent sur l’expérience utilisateur : tout est pensé pour être confortable depuis le canapé, avec une navigation fluide et une qualité vidéo optimale. Et comme l’application ne collecte aucune donnée personnelle, elle respecte parfaitement la philosophie de confidentialité d’Apple.

Si vous avez une Apple TV 4K ou HD récente, n’hésitez pas à l’essayer, les applications tvOS sont assez rares en général.

Télécharger l'app gratuite WordPress.tv