Telegram sort enfin une application Apple Watch complète

Après plus de dix ans d’attente, Telegram revient en force sur l’Apple Watch avec une application entièrement native pour watchOS. L’annonce a été faite directement par Pavel Durov, le fondateur de Telegram, sur X.

Une expérience complète directement au poignet

Comme vous pouvez le voir sur la vidéo ci-dessous, la nouvelle app Telegram 12.8 pour Apple Watch permet de :

Consulter ses contacts et conversations

Envoyer et recevoir des messages texte et vocaux

Lire des GIF et des vidéos

Partager sa localisation

Envoyer des stickers

Recevoir les notifications en temps réel

⌚️ A fully native Telegram app for Apple Watch is out. pic.twitter.com/3wSr5igssE — Pavel Durov (@durov) June 9, 2026

Le premier lancement nécessite simplement de scanner un QR code depuis l’application iPhone (comme pour la version Web ou Mac), puis d’entrer son mot de passe cloud si nécessaire.

Un retour très attendu

Telegram avait proposé une première application Apple Watch en 2015 (avec Telegram 3.0), mais l’avait ensuite abandonnée. Comme plusieurs autres services à l’époque, l’expérience n’avait pas convaincu. Aujourd’hui, avec les progrès de watchOS et la puissance des Apple Watch Series / Ultra, Telegram revient avec une version bien plus aboutie et fluide.

Disponibilité

L’application est en cours de déploiement via une mise à jour de Telegram sur l’App Store. Elle est compatible avec les Apple Watch Series 6 et ultérieures (watchOS 9 ou supérieur). Rappelons qu'Apple vient de présenter watchOS 27 avec une bonne dose d'IA.



Vous allez enfin utiliser Telegram directement depuis votre Apple Watch ? Ou vous préférez toujours passer par votre iPhone ? Dites-nous en commentaire si cette nouvelle app native vous motive à utiliser plus Telegram au poignet !

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