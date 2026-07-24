Quand le chargeur de l'Apple Watch aide pour la manucure

Vous pensiez que votre Apple Watch charger ne servait qu’à recharger votre montre intelligente ? Détrompez-vous : les passionnées d'ongles ont trouvé une nouvelle utilisation ultra-tendance... au rayon manucure !

Le secret des cat eye parfaits

Depuis quelques semaines, la tendance magnetic nail polish (ou vernis magnétique « yeux de chat ») explose sur les réseaux. Et l’un des outils les plus efficaces pour créer ces effets hypnotiques n’est autre que… le chargeur magnétique de l’Apple Watch.



Le principe est simple :

Approchez votre doigt du chargeur Appliquez votre couche de vernis magnétique Laissez poser environ 1 minute

Le champ magnétique du chargeur crée un magnifique dégradé scintillant, du bleu au noir profond dans l’exemple le plus viral.

Des résultats bluffants

Comme l'a repéré AppleInsider sur Reddit, l’utilisatrice peninkling a partagé un résultat spectaculaire avec deux vernis Mooncat : Getting Even en base et Bloodbender par-dessus. Le rendu est tout simplement sublime. D’autres créatrices comme Sarah Kendall sur Instagram ont également testé la technique avec succès, confirmant que le chargeur Apple Watch est devenu un outil de manucure à part entière. On en trouve de qualité à moins de 11 € sur Amazon.

Pourquoi ça marche ?

Les vernis magnétiques contiennent des particules métalliques ferromagnétiques. Tout objet générant un champ magnétique localisé (chargeur Apple Watch, PopSocket MagSafe, support magnétique de voiture, etc.) peut créer des effets "yeux de chat", velours ou géométriques.



C’est le genre de hack créatif et inattendu qu’on adore, bien que la gente féminine ne soit plus très représentée à la rédaction ces dernières années. Qui aurait cru que le chargeur de l’Apple Watch deviendrait un outil de nail art ? C’est à la fois pratique (on l’a tous à portée de main) et très efficace. Si vous êtes fan de manucure et que vous possédez des AirPods ou une Apple Watch, essayez cette technique : le résultat est souvent plus net qu’avec un aimant classique.

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