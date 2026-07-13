watchOS 27 : un suivi complet de la ménopause sur Apple Watch

Et si la grande nouveauté de watchOS 27 était dédiée à la santé féminine ? Alors que les changements visibles se comptent sur les doigts de la main, Apple a considérablement renforcé l’application "Suivi de cycle" avec la détection automatique de la préménopause et de la ménopause. Voyons en quoi ça consiste.

Une fonctionnalité de plus pour la gente féminine

Commençons par un peu d'histoire. Avant même le suivi de la ménopause, l’Apple Watch proposait déjà plusieurs outils dédiés à la santé féminine. Le suivi de cycle, apparu avec l'Apple Watch Series 8, permet de noter les règles, les symptômes, les ovulations et d’obtenir des prévisions précises. La montre peut aussi détecter une grossesse grâce aux variations de température et de fréquence cardiaque. Elle offre un suivi plus fin de la santé cardiovasculaire (très utile pendant la grossesse et la ménopause), un suivi du sommeil amélioré (souvent perturbé par les changements hormonaux), et des rappels personnalisés pour l’activité physique et la respiration. Toutes ces données se synchronisent dans l’application Santé pour offrir une vue d’ensemble complète de la santé féminine tout au long de la vie.

Comment fonctionne le suivi ménopause sur Apple Watch ?

À partir de 40 ans, l’Apple Watch analyse désormais en arrière-plan l’historique détaillé de vos cycles sur plusieurs mois.

Lorsque la montre détecte des schémas cohérents avec l’entrée en périménopause ou en ménopause, vous recevez des notifications intelligentes au poignet. Ces alertes sont discrètes et personnalisables.

Apple n’a pas communiqué tous les détails techniques de son algorithme (pour des raisons de propriété intellectuelle et de protection de la vie privée), mais voici ce que l’on sait de son fonctionnement général :

Principe de base

L’algorithme analyse donc l’historique de vos cycles sur une période suffisamment longue (plusieurs mois, voire plusieurs années) pour détecter des changements de tendance significatifs. Il ne se base pas sur une seule donnée, mais sur une combinaison de plusieurs indicateurs.



Les données utilisées

Longueur et régularité des cycles : allongement progressif des cycles, cycles irréguliers ou très courts

: allongement progressif des cycles, cycles irréguliers ou très courts Température corporelle (mesurée pendant le sommeil grâce au capteur de température de l’Apple Watch)

(mesurée pendant le sommeil grâce au capteur de température de l’Apple Watch) Fréquence cardiaque au repos et pendant le sommeil

au repos et pendant le sommeil Données saisies manuellement : symptômes (bouffées de chaleur, troubles du sommeil, fatigue, sautes d’humeur, etc.)

: symptômes (bouffées de chaleur, troubles du sommeil, fatigue, sautes d’humeur, etc.) Âge de l’utilisatrice (l’algorithme est particulièrement actif à partir de 40 ans)

Le processus

L’algorithme utilise des modèles d’apprentissage automatique (machine learning, ML) entraînés sur des données anonymisées et validées médicalement. Il recherche des éléments caractéristiques de la périménopause et de la ménopause, comme :

Une augmentation de la variabilité de la longueur des cycles

Une élévation de la température corporelle basale

Des périodes d’irrégularité prolongées

Lorsque plusieurs de ces signaux concordent sur une période prolongée, le système génère une notification intelligente et propose un suivi plus approfondi dans l’application Santé.

Limites importantes

L’algorithme n’est pas un diagnostic médical . Il ne peut pas poser de diagnostic officiel.

. Il ne peut pas poser de diagnostic officiel. Sa fiabilité dépend de la qualité et de la régularité des données que vous renseignez.

Il est conçu pour informer et alerter, pas pour remplacer un suivi médical.

Apple insiste lourdement sur le fait que ces outils ne remplacent en aucun cas un diagnostic médical. Ils sont conçus pour informer, aider à mieux comprendre son corps et faciliter le dialogue avec un médecin.

L'application de suivi du cycle ne doit pas être utilisée comme moyen de contraception ni pour diagnostiquer un problème de santé. Les notifications de variations de cycle sont basées uniquement sur l'historique des cycles enregistrés par l'utilisatrice. Ces notifications, incluant celles relatives à la périménopause, sont destinées aux femmes de 40 ans et plus. Elles ne remplacent en aucun cas les méthodes traditionnelles de diagnostic, de suivi ou de traitement de la périménopause ou de la ménopause.

Qu’est-ce que la périménopause et la ménopause ?

La périménopause (ou préménopause) est la période de transition qui précède la ménopause. Elle commence généralement entre 40 et 50 ans et peut durer de 4 à 10 ans. Pendant cette phase, les ovaires produisent moins d’hormones (œstrogènes et progestérone), ce qui entraîne des cycles irréguliers, des saignements abondants ou très légers, des bouffées de chaleur, des troubles du sommeil et des changements d’humeur.

La ménopause est officiellement atteinte lorsqu’une femme n’a plus eu de règles pendant 12 mois consécutifs. Elle marque la fin de la période de fertilité. Après la ménopause commence la post-ménopause, période pendant laquelle le risque d’ostéoporose et de maladies cardiovasculaires augmente en raison de la baisse d’œstrogènes.

Des ajouts aussi sur iPhone

L’application Santé sur iPhone s’enrichit parallèlement de nouvelles sections éducatives très complètes : explications médicales, conseils pratiques pour gérer les symptômes (bouffées de chaleur, troubles du sommeil, fatigue, variations d’humeur, sécheresse vaginale, etc.), suivi de l’évolution des symptômes sur le long terme et ressources pour mieux vivre cette période.



Ces ajouts positionnent Apple comme un acteur majeur sur le suivi de la santé féminine tout au long de la vie. Retrouvez toutes les nouveautés de watchOS 27 dans notre article complet.

Est-ce le genre d'option qui peut vous faire craquer pour une Apple Watch ? Sachez qu'il faut un modèle compatible watchOS 27, soit une Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra 2 ou Apple Watch SE 3 minimum.