Apple Watch Series 12 : un nouveau capteur santé intégré au bracelet au programme ?

L'Apple Watch Series 12, attendue pour septembre 2026 (c'est pour bientôt !), suscite enfin quelques rumeurs. Parmi elles, l'ajout d'un nouveau capteur de santé directement intégré au bracelet fluoroélastomère (en silicone) standard d'Apple. Cette innovation potentielle pourrait étendre les capacités de suivi biométrique sans alourdir le boîtier principal de la montre.

Pourquoi un capteur dans le bracelet ?

Apple a déjà transformé l'Apple Watch en un véritable outil de santé portable, avec des fonctionnalités comme la détection d'arythmie, l'ECG, la mesure de l'oxygène sanguin, le suivi de la température cutanée, les notifications d'hypertension et même la détection d'apnée du sommeil sur les modèles récents. Cependant, intégrer des capteurs supplémentaires dans le bracelet offre plusieurs avantages :

Flexibilité : Les utilisateurs pourraient bénéficier de nouvelles fonctionnalités sans changer de montre.

: Les utilisateurs pourraient bénéficier de nouvelles fonctionnalités sans changer de montre. Précision accrue : Un capteur placé sur le bracelet, en contact direct avec la peau du poignet ou du bras, pourrait mesurer des données différemment des capteurs du boîtier.

: Un capteur placé sur le bracelet, en contact direct avec la peau du poignet ou du bras, pourrait mesurer des données différemment des capteurs du boîtier. Coût maîtrisé : Limiter le nouveau capteur au bracelet standard (fluoroélastomère) rendrait la fonctionnalité accessible sans augmenter le prix de base de la Series 12.

Selon le leaker Kosutami, connu pour un historique raisonnable sur les produits Apple (bien qu'imparfait sur l'Apple Watch), ce capteur serait injecté directement dans le silicone du bracelet de base. Apple n'aurait pas encore résolu l'intégration avec d'autres matériaux de bracelets premium. Cela suggère que la fonctionnalité pourrait être disponible dès l'achat standard et/ou via un bracelet de rechange vendu séparément.

Quels types de données ce nouveau capteur pourrait-il mesurer ?

Le leaker n'a pas précisé la nature exacte du capteur, mais des rumeurs antérieures d'Apple sur les bracelets intelligents orientent vers plusieurs pistes prometteuses :

Capteur d'hydratation : Mesure du niveau d'hydratation corporelle via une analyse de la conductivité cutanée ou de la sueur - idéal pour les sportifs et les personnes actives.

: Mesure du niveau d'hydratation corporelle via une analyse de la conductivité cutanée ou de la sueur - idéal pour les sportifs et les personnes actives. Détection des mouvements musculaires : Technologie EMG (électromyographie) pour reconnaître des gestes subtils ou surveiller la fatigue musculaire, améliorant le suivi des entraînements et potentiellement les interactions gestuelles avec la montre.

: Technologie EMG (électromyographie) pour reconnaître des gestes subtils ou surveiller la fatigue musculaire, améliorant le suivi des entraînements et potentiellement les interactions gestuelles avec la montre. Autres avancées : Des brevets évoquent des capteurs textiles ou intégrés pour la pression artérielle non invasive, ou même des mesures complémentaires pour le glucose sanguin (bien que cette dernière soit plus probablement intégrée au boîtier pour des raisons de précision).

Ces ajouts s'inscriraient parfaitement dans la stratégie santé d'Apple, qui vise à transformer l'Apple Watch 12 en un compagnon médical quotidien. Avec watchOS 27 (attendu en parallèle), l'IA pourrait analyser ces nouvelles données pour fournir des insights personnalisés, comme des alertes de déshydratation ou des recommandations d'activité.

Contexte des rumeurs et fiabilité du leaker

Kosutami, qui vient de parler de l'abandon des AirPods avec caméras, s'est parfois trompé sur les mécanismes de fixation des bracelets. Cette information arrive alors que persistent des rumeurs sur un redesign des points d'attache des bracelets pour la Series 13 - peut-être précisément pour supporter ce nouveau capteur.



D'autres sources évoquent pour la Series 12 un redesign du réseau de capteurs au dos de la montre (potentiellement en anneau à 8 éléments), un processeur S12 plus puissant, et des améliorations logicielles Apple Intelligence pour le coaching santé. Le suivi de la pression artérielle (notifications étendues ou mesure directe) reste un objectif majeur, même s'il n'est pas directement lié à ce bracelet. Idem pour la mesure de la glycémie non invasive.

Impact sur les utilisateurs et l'écosystème Apple

Si cette rumeur se confirme, l'Apple Watch Series 12 deviendrait encore plus attractive pour :

Les amateurs de fitness cherchant un suivi plus complet.

Les personnes âgées ou à risque, grâce à une surveillance passive améliorée.

Les early adopters prêts à investir dans des bracelets compatibles.

Apple pourrait vendre le bracelet "Sensor Edition" séparément, créant un nouveau segment d'accessoires. Cela renforcerait aussi la longévité des modèles existants via des mises à jour de bracelets.Prix et disponibilité estimés : La Series 12 devrait conserver une tarification similaire à la Series 11 (dès 449 €), avec le bracelet sensorisé potentiellement en option à 99-149 €. Lancement attendu en septembre 2026 lors de l'événement habituel d'Apple (keynote vers le 8 septembre), aux cotés des très attendus iPhone 18 Pro et iPhone Ultra.