Granola débarque sur Apple Watch pour faciliter les transcriptions de réunions

L’application Granola, déjà connue sur iPhone, iPad et Mac pour transcrire les réunions et générer des notes intelligentes, est désormais disponible sur Apple Watch (watchOS 11 et versions ultérieures).

Une prise de notes encore plus simple

Avec cette version watchOS, il suffit d’un simple appui sur l’écran de la montre pour démarrer l’enregistrement d’une réunion ou d’un appel. L’application se charge ensuite de tout le travail : transcription, synthèse et extraction des points clés.

Granola se présente comme un « bloc-notes IA » conçu pour les personnes enchaînant les rendez-vous. Elle est particulièrement adaptée aux discussions informelles, appels téléphoniques, conférences ou simplement pour structurer ses idées en déplacement. Et le moins que l’on puisse dire après un test, c’est qu’elle est rudement efficace, mieux qu’un greffier !

Ce que propose Granola

Concrètement, Granola propose :

Transcription précise, même dans les environnements bruyants

Résumés clairs avec points importants, décisions et actions à suivre

Possibilité de discuter avec ses notes pour retrouver une information ou générer un suivi

Partage rapide des synthèses aux participants

Synchronisation avec Google Calendar pour lancer automatiquement une note avant un événement

Une expérience multi-appareils

L’application reste accessible depuis l’écran de verrouillage ou les widgets sur iPhone, et les notes sont synchronisées entre iPhone, Mac et désormais Apple Watch. Vous pouvez démarrer une transcription depuis votre poignet, puis la consulter ou la modifier plus tard sur un autre appareil.

Granola est gratuite pour démarrer et permet de tester le service sur quelques réunions ou appels, que ce soit en physique ou via Zoom, Teams et autres.



PS : Pour marquer le lancement de la nouvelle version, les développeurs ont travaillé avec le tisserand basé à Londres Nowshin Prenon pour fabriquer un bracelet Apple Watch en édition limitée à la main.

Vous utilisez déjà Granola ? La version pour les montres Apple est un vrai plus !

Télécharger l'app gratuite Granola