Apple Watch Series 12 et Ultra 4 : finalement peu de nouveautés majeures attendues

Selon Mark Gurman de Bloomberg, les prochaines Apple Watch Series 12 et Apple Watch Ultra 4 ne devraient pas apporter de grands bouleversements. Voici ce qu’il faut retenir.

Pas de changement de design majeur

Contrairement à certaines rumeurs, Gurman n’anticipe pas de modification importante du design par rapport aux modèles actuels (Series 11 et Ultra 3). L’arrivée d’un éventuel Touch ID, évoquée ces derniers mois, semble de plus en plus improbable, car elle constituerait justement un changement trop significatif.

Une autre rumeur évoquait un bracelet intégrant un capteur de santé. Gurman n’en a pas non plus fait mention.

Des améliorations plus classiques

Les évolutions attendues restent dans la lignée des mises à jour habituelles :

Des performances plus rapides grâce à une nouvelle puce (probablement une S11 ou supérieure). Les Series 11 et Ultra 3 embarquent encore la S10, sortie avec la Series 10 et l’Ultra 2. Ce serait donc la première vraie hausse de performances depuis plusieurs années.

Des améliorations non précisées des fonctions de suivi de la santé et du fitness.

Pas d’Apple Watch SE 4 cette année

Gurman a également confirmé qu’il n’y aurait pas de nouvelle Apple Watch SE en 2026. Dommage pour ceux qui espéraient une entrée de gamme plus performante.

Des évolutions plus importantes… plus tard

Des changements plus ambitieux sont en préparation pour l’Apple Watch, mais ils n’arriveraient pas avant un an ou deux, soit l'Apple Watch Series 13 ou 14. À plus long terme, Apple continue de travailler sur la détection du taux de sucre dans le sang, avec pour objectif un lancement d’ici 2030.

Les Apple Watch de cette année devraient donc se contenter d’évolutions discrètes. Les véritables nouveautés semblent réservées aux générations suivantes.

Vous attendiez-vous à plus de changements sur les prochaines Apple Watch ?