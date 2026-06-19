watchOS 27 : le nouveau geste Simple Tap qui facilite la vie

Apple continue d’améliorer l’utilisation de l’Apple Watch lorsqu’on a les mains occupées. Avec watchOS 27, et après le Double Tap de watchOS 10.1 en 2024, un nouveau geste très intuitif fait son arrivée : le Simple Tap.

Le nouveau geste « Tap »

Comment ça marche le Simple Tap ?

Tapez simplement une fois votre index et votre pouce ensemble.

Tapez simplement une fois votre index et votre pouce ensemble. À quoi ça sert ?

Il permet de sélectionner un widget dans la pile intelligente et d’ouvrir directement l’application correspondante. Pas mal !

Les gestes existants

Ce geste vient compléter parfaitement les deux gestes déjà existants :

Geste Action Disponible depuis Double Tap Jouer/Pause, répondre à un appel, naviguer dans la pile intelligente watchOS 10 (Series 9 / Ultra 2) Rotation du poignet Revenir à l’écran d’accueil / fermer un élément watchOS 26 Tap (nouveau) Sélectionner et ouvrir un widget de la pile intelligente watchOS 27

Une combinaison très efficace

Selon nos tests sur la bêta avec une Apple Watch Ultra 2, le trio de gestes fonctionne extrêmement bien ensemble. C’est particulièrement utile quand vous avez les mains prises (porter un enfant, faire la vaisselle, promener le chien, conduire, etc.).

Compatibilité

Le nouveau geste Tap est disponible sur :

Apple Watch Series 9

Apple Watch Ultra 2

Et tous les modèles plus récents

Ce petit geste peut sembler anodin, mais il rend l’Apple Watch nettement plus agréable au quotidien. Apple affine vraiment l’expérience « une main » et cela se ressent. C’est l’une des améliorations les plus pratiques de watchOS 27.



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