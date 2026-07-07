Siri AI arrive sur Apple Watch avec watchOS 27 bêta 3

Apple a ajouté le support de Siri AI et de l’application Siri dans la bêta 3 de watchOS 27 publiée hier soir. Les utilisateurs d’Apple Watch peuvent désormais profiter des nouvelles fonctionnalités directement depuis leur poignet, sauf s’ils habitent au sein de l’Union européenne.

Apple avait annoncé l’arrivée de Siri AI sur la montre lors de la présentation de watchOS 27 à la WWDC 26, mais la fonctionnalité n’était pas encore active jusqu’à cette bêta.

Comment ça marche Siri AI sur la montre ?

Lorsque vous appuyez sur la Digital Crown, la grille d’apps dynamiques affiche désormais l’icône de Siri au centre. La version améliorée et beaucoup plus intelligente de Siri est prête à répondre à vos questions et à exécuter des tâches.

Important : Siri AI sur Apple Watch dépend d’un iPhone compatible Apple Intelligence à proximité pour le traitement. Les conversations dans l’application Siri sur la montre se synchronisent automatiquement avec l’application Siri sur iPhone, iPad et Mac. Et comme expliqué précédemment, les clients européens n’y ont pas droit, Apple ayant bloqué Siri AI en Europe pour des raisons réglementaires. Mais Tim Cook travaille sur le dossier.

C’est en tout cas une excellente nouvelle pour ceux qui utilisent beaucoup leur Apple Watch au quotidien. La nouvelle version de Siri rend l’assistant bien plus utile directement au poignet.

Vous avez déjà testé la bêta 3 de watchOS 27 ? Que pensez-vous de Siri AI sur Apple Watch ?