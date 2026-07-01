Tim Cook rencontre Henna Virkkunen pour le dossier Siri AI en Europe

Dans un contexte de tensions persistantes entre Apple et l’Union européenne, Tim Cook a tenu une réunion virtuelle avec Henna Virkkunen, la commissaire européenne chargée de la Souveraineté technologique, de la Sécurité et de la Démocratie. Cette rencontre intervient alors que le lancement de Siri AI reste bloqué en Europe en raison du Digital Markets Act (DMA).

Un bras de fer qui dure depuis plusieurs semaines

Lors de la WWDC26, Apple avait créé la surprise en annonçant que la nouvelle version de Siri, boostée par Apple Intelligence, ne serait pas disponible dans l’Union européenne au lancement d’iOS 27 et iPadOS 27. La firme avait même publié un communiqué particulièrement ferme, accusant directement les régulateurs européens d’empêcher le déploiement de cette fonctionnalité majeure.



Apple proposait une solution technique baptisée « Trusted System Agent », un intermédiaire qui permettrait aux assistants vocaux tiers d’accéder aux mêmes capacités que Siri tout en préservant la sécurité et la confidentialité des utilisateurs. L’entreprise demandait également une période de transition de 18 mois. Selon Apple, ces propositions ont été rejetées par la Commission européenne.



De son côté, l’UE a fermement contesté cette version des faits, estimant qu’Apple pouvait tout à fait déployer Siri AI sans violer le DMA et que le choix de ne pas le faire revenait uniquement à la marque à la pomme.

Une réunion qualifiée de « constructive »

Selon le Financial Times, la réunion d'hier soir entre Tim Cook et Henna Virkkunen a été décrite comme « constructive » par un porte-parole de la Commission. Les discussions ont porté sur les moyens concrets de permettre le lancement de Siri AI en Europe tout en évitant des amendes potentiellement très lourdes pour non-respect du DMA.



Ce rendez-vous montre que, malgré les déclarations publiques parfois virulentes, les deux parties restent engagées dans des négociations. Le fait que Tim Cook s’implique personnellement dans ce dossier souligne l’importance stratégique de Siri AI pour Apple, à la fois pour l’image de la marque et pour sa compétitivité face à Google, Anthropic et OpenAI.

Quelles conséquences pour les utilisateurs européens ?

Pour le moment, les utilisateurs de l’UE devront patienter avant de bénéficier de la nouvelle version de Siri bien plus intelligente. Aucun calendrier précis n’a été communiqué, mais cette réunion laisse espérer une issue positive dans les prochains mois.



Cette rencontre est un signe encourageant dans un dossier qui semblait bloqué. Elle montre qu’Apple et l’Union européenne sont prêts à discuter pour trouver un compromis technique qui respecte à la fois la réglementation européenne et les exigences de sécurité d’Apple. Siri AI étant au cœur de la stratégie IA d’Apple, un accord serait bénéfique pour tout le monde. Reste à voir si les discussions aboutiront rapidement ou si le bras de fer va se prolonger. L'autre dossier Siri pour Tim Cook se trouve en Chine, où tout est bloqué parce que le pays ne veut pas de Google comme fournisseur, Gemini étant derrière Siri AI.